“Atrasos graves y reiterados”: DGI publica lista de 63 “contribuyentes omisos” de IVA

La Dirección General Impositiva (DGI) difundió una lista de 63 “contribuyentes omisos y morosos” con incumplimientos reiterados en el impuesto al valor agregado (IVA).
Según señaló en su sitio web, “se trata de deudores contumaces con omisiones o atrasos graves y reiterados, pese a las notificaciones cursadas y a las instancias otorgadas para regularizar su situación”.
El listado completo está disponible en el sitio web de la DGI, y puede verse a través de este enlace.
La divulgación efectuada este miércoles en el sitio web del organismo, y de la que informara el semanario Búsqueda, busca “preservar la equidad del sistema tributario, proteger a quienes cumplen con sus obligaciones y evitar la competencia desleal”, según afirmó el organismo en su publicación.
“La publicación se realiza en uso de las facultades que otorga la ley y forma parte de las acciones para mejorar el cumplimiento tributario, basadas en la calificación de riesgo y en la aplicación de medidas proporcionales a la conducta detectada”, agrega la DGI.
A su vez, puntualiza que “los contribuyentes incumplidores podrán enfrentar restricciones operativas, entre ellas la limitación para imprimir documentación fiscal”.
