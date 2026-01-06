Internacionales

“Atención y seria preocupación”: representante del gobierno ante la OEA habló de Maduro

Edison Lanza, representante del gobierno de Uruguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), se refirió a la situación de Venezuela en una sesión extraordinaria realizada por el organismo internacional este martes.

Con el objetivo de tratar la captura, a manos del Ejército de los Estados Unidos (EE. UU.), del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la OEA se reunió este martes.

“El gobierno de la República Oriental del Uruguay ha seguido con profunda atención y seria preocupación los hechos ocurridos en Venezuela”, afirmó el representante uruguayo.

“Uruguay desea reiterar su firme apego a los principios fundamentales del derecho internacional; en particular a la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la independencia política de los Estados”, agregó.

Además, recordó la postura del país con respecto a las elecciones venezolanas de 2024, en las que Uruguay no reconoce los resultados arrojados en la puja electoral y la “existencia de graves violaciones a los derechos humanos”.

Con respecto a la captura del líder venezolano, aseguró: “Flagrante violación del derecho internacional y de los principios básicos establecidos en la carta de las Naciones Unidas y en la de la OEA”.

“Este tipo de acciones constituyen un precedente altamente preocupante para la paz, la seguridad internacional, ponen en riesgo a la población civil y afectan notablemente la estabilidad regional”, mencionó.

"La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación, procesos que deben ser liderados por los venezolanos, así como la soberanía plena sobre los recursos naturales o estratégicos de Venezuela", sentenció.

