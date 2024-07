“Aspecto infernal”: explosión en fábrica en Taiwán generó una gigantesca bola de fuego

Una explosión en una fábrica de resina de Tainan, Taiwán, se convirtió en un fenómeno viral gracias al video grabado por una persona que se encontraba en la zona.

Según consigna el medio local Taiwan News, la conflagración se produjo en la zona industrial Shanshang poco antes de las 9:00 horas del jueves. Los departamentos de bomberos locales enviaron al lugar 39 camiones, 79 agentes y varios robots de extinción para apagar el incendio.

Todos los empleados que trabajaban en la fábrica evacuaron inmediatamente las instalaciones y no ha habido informes de víctimas. Poco después de las 15:00 horas, un vocero del Departamento de Bomberos de Tainan dijo al citado medio que el fuego estaba controlado, aunque no extinguido por competo.

El funcionario explicó que se sospecha que en la factoría había gran cantidad de metanol y tolueno en el momento del estallido. Asimismo, agregó que se llevará a cabo una investigación para determinar las causas del siniestro.

There was an explosion at a plastic resin factory in Taiwan, and a mushroom cloud appeared. pic.twitter.com/Ut2Kh91J9X