Policiales

¿Asalto de una parte o agresión de otra? Investigan incidente que culminó en un infarto

La Jefatura de Policía de Maldonado investiga un confuso episodio ocurrido en la tarde del miércoles en las calles 18 de Julio y 3 de Febrero de la capital departamental, frente a un local de cobranzas.

Según informara el medio local Maldonado Noticias, la Policía acudió al lugar luego de recibir por la línea 911 un aviso acerca de un incidente con varias personas involucradas.

Cuando llegaron al lugar, se encontraron con un hombre inconsciente, tirado en la calle, y procedieron a su reanimación. El sujeto, cuya identidad no se divulgó, tiene 75 años, y una vez trasladado a un centro de salud se comprobó que había sufrido un paro cardíaco. Por fortuna, la reanimación fue exitosa.

“Cuando nosotros llegamos, el paciente estaba sin signos vitales y empezamos la resucitación cardíaca, que fue exitosa”, dijo el cardiólogo Federico Machado en declaraciones a la emisora local FM Gente.

Los agentes comprobaron que el septuagenario portaba una pistola marca Bersa, que le fue incautada.

Ahora, las autoridades investigan lo sucedido, ya que existen versiones encontradas. Según una de ellas, el hombre habría sido víctima de un intento de asalto a manos de un grupo de personas. Sin embargo, la revisión de videos de la zona muestra, hasta el momento, una situación distinta.

De acuerdo con el citado medio, en las imágenes se ve a un grupo de adolescentes sentados en un muro, mientras el septuagenario se les acerca con un arma. Luego, el portador del arma amaga con disparar, y los menores huyen corriendo.

El caso está en manos de la Fiscalía de 4º Turno de Maldonado.