"Architerrorista": Israel eliminó al jefe militar de Hamás en Gaza

El ejército de Israel anunció este viernes que llevó a cabo un ataque en Gaza dirigido contra Ezzedine Al Haddad, a quien describió como el jefe del brazo armado del movimiento terrorista Hamás.

"Por instrucciones del primer ministro Benjamin Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz, las FDI [el ejército israelí] llevó a cabo un ataque en Gaza contra el architerrorista Ezzedine Al Haddad, comandante del ala militar de Hamás y uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre", indica un comunicado emitido por la oficina del ministro de Defensa.

"Al Haddad fue responsable del asesinato, secuestro y daños infligidos a millas de civiles israelíes y soldados de las FDI", añade la comunicación castrense.

"Mantuvo a nuestros rehenes en un cautiverio brutal, orquestó ataques terroristas contra nuestras fuerzas y se negó a aplicar el acuerdo promovido por el presidente estadounidense Donald Trump para el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza", concluye.

Con información de agencias.