"Architerrorista": Israel eliminó al jefe militar de Hamás en Gaza
Israel atacó en Gaza a Ezzedine Al Haddad, señalado como arquitecto del ataque del 7 de octubre, por orden de Netanyahu y Katz.
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15.05.2026 15:40
El ejército de Israel anunció este viernes que llevó a cabo un ataque en Gaza dirigido contra Ezzedine Al Haddad, a quien describió como el jefe del brazo armado del movimiento terrorista Hamás.
"Por instrucciones del primer ministro Benjamin Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz, las FDI [el ejército israelí] llevó a cabo un ataque en Gaza contra el architerrorista Ezzedine Al Haddad, comandante del ala militar de Hamás y uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre", indica un comunicado emitido por la oficina del ministro de Defensa.
"Al Haddad fue responsable del asesinato, secuestro y daños infligidos a millas de civiles israelíes y soldados de las FDI", añade la comunicación castrense.
"Mantuvo a nuestros rehenes en un cautiverio brutal, orquestó ataques terroristas contra nuestras fuerzas y se negó a aplicar el acuerdo promovido por el presidente estadounidense Donald Trump para el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza", concluye.
Con información de agencias.
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