“Antipastas” también atacan a mujeres en situación de calle: a una le quebraron el brazo

Los policías del departamento de Investigaciones y la Fiscalía continúan trabajando en el caso del grupo “antipasta”, que fue denunciado por el párroco de la Iglesia de Santa Bernardita, Omar França. En rueda de prensa, informó que ofició como mediador entre la policía y las víctimas porque estas no querían ir a la comisaría a declarar.

Según contó, la parroquia proporcionó los medios materiales para poder entrevistarse en privado con los transeúntes y lograron el testimonio de al menos seis de ellos. “Quedaron muy satisfechos los de investigaciones porque encontraron los lugares y sobre todo el perfil y modus operandi de los agresores”, contó França, en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

Con respecto al contenido de las denuncias, el párroco contó que las víctimas señalaron que en horas de la noche, muchas veces a altas horas de la madrugada y mientras dormían, eran abordados sorpresivamente con insultos y golpes con palos.

Las personas en situación de calle lograron detectar que se trasladan en uno o dos auto, entre cuatro y ocho personas, con palos o cadenas. “Después de apalear salen corriendo. Es una intervención tipo flash”, narró.

El párroco agregó que desde la policía lo que se está haciendo es recabar la mayor cantidad de datos, aunque ve difícil lograr algo porque las intervenciones de este grupo se hacen en lugares donde no hay cámaras de videovigilancia. Esa es la razón, según dijo, de que se fueran desplazando de Ciudad Vieja.

Comentó también que son considerados como testimonios oficiales pese a que no se hayan realizado en la comisaría y que quedó todo registrado por los efectivos. Estos datos recabados serán enviados a la Fiscalía, que es el organismo que dirige la investigación del caso.

“No tengo conocimiento de nuevos episodios y preveo que en tres, cuatro o cinco meses no pase más nada porque el hecho de informar a la población de que esto estaba sucediendo lleva a que estos grupos se refrenen y yo no he sabido de nuevas intervenciones, por lo menos en la zona de Malvín”, expresó, y agregó que las agresiones no han sido solo a hombres, sino que también a mueres.

“Ha habido casos con mujeres, por ejemplo, el caso de una mujer que le rompieron el brazo y eso sucedió en la Rambla República de Chile y Yacó. Ahí la agredieron y le rompieron un brazo. Nunca fue usuaria del servicio de ducha de la parroquia, pero lo sé por relatos coincidentes de varios de ellos”, concluyó.