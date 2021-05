“Ansiedad y empezar de cero”: con un aforo del 30%, los gimnasios reabrieron sus puertas

Locales

Este lunes 24 de mayo los gimnasios, clubes y centros deportivos volvieron a abrir sus puertas tras varios días de suspensión de actividades. A través de las diversas organizaciones, las empresas pidieron en reiteradas ocasiones la reapertura de los centros con los debidos protocolos que habían sido autorizados por la Secretaría Nacional de Deporte (SND), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Montevideo Portal dialogó con la presidenta de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Asociados (CUGA), Lourdes Rapalin, para conocer cómo habían vivido este primer día de reapertura. Contó que hasta hace algunos minutos hizo un relevamiento a nivel nacional con todos los asociados para ver cómo estaban y, según dijo, en su gran mayoría demostraron que estaban "muy ansiosos por la reapertura".

"La verdad es que estaban muy ansiosos todos porque esto es como empezar de cero, como empezar de nuevo. Es todo una experiencia nueva para nosotros y la respuesta de todos nosotros a nivel general fue exitosa totalmente", contó.

Además, Rapalin dijo que la población está concientizándose de la esencialidad de la actividad física y la importancia que tiene hacer deporte.

Consultada sobre si se sufrió algún inconveniente en este primer día, Rapalin contestó que no porque la gente se está "adaptando perfecto a los protocolo". "La gente lo entiende, para nosotros es difícil porque estamos con un aforo del 30%. Estamos menos que a media máquina, pero lo importante es que estamos trabajando y haciendo lo que nos gusta, entonces eso tuvo muy buena aceptación. Sabemos que con el tiempo se va a ir flexibilizando, pero la respuesta ha sido muy buena", aseguró.

"La gente acata (los protocolos), lo acepta muy bien y nosotros sabemos que cargamos con una doble responsabilidad del tema, entonces no nos movemos ni un poquito de los protocolos. Sabemos que estamos con una responsabilidad muy grande", agregó.

En este sentido, explicó que los protocolos actuales, más allá de que se fueron modificando en el correr del tiempo, no modificaron su funcionamiento normal. Los únicos problemas que destacó son: para las empresas, el aforo que está permitido y para los clientes el cumplimiento estricto de una hora de entrenamiento.

Finalmente, cuestionada sobre cómo tomarían un nuevo posible cierre, Rapalin dijo que "no cree" que eso vuelva a pasar.

"Cuando a nosotros nos cerraron era para bajar los casos y fue cada vez peor. Era para bajar la movilidad y la movilidad aumentó porque nosotros no regimos la movilidad. La gente está en su barrio en su lugar y en su burbuja, nosotros no modificamos la movilidad. Focos no tuvimos, hubo algún caso como cualquier otra empresa y se disparó enseguida los protocolos de desinfección y prevención y ha sido muy bueno. Ahora tenemos un registro en la SND, esto lo llevaron de tal forma que si hubiera algún contagio se cierra ese local y no hay que clausurar absolutamente todos. Está todo armado para que sea muy bueno el trabajo", concluyó.

