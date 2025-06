Política

“Años a la deriva” vs. “Orsi está tostándose en Europa”: cruce de Bettiana Díaz y Da Silva

Los senadores Bettiana Díaz (Frente Amplio) y Sebastián Da Silva (Partido Nacional) tuvieron un altercado mediante redes sociales a raíz de una declaración en rueda de prensa de la frenteamplista, en relación con la primera gira internacional que lleva adelante el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Díaz había dicho que Uruguay está “ante una oportunidad de posicionar y seguir posicionándose en términos internacionales”. “Estuvimos muchos años a la deriva, sin ninguna agenda de política exterior, y eso a nuestros mercados les quitó la potencia para poder crecer. Eso se vio en la vida de la gente: en la inversión pública, en el déficit fiscal. Entonces, todo lo que sean las salidas internacionales del presidente representando a Uruguay, generando agenda y posicionando políticamente a Uruguay como una referencia progresista en América Latina nos genera muchísima expectativa”, sumó.

Ante esto, Da Silva compartió las declaraciones en su cuenta de X y comentó: “Les pido que presten atención. Escuchen detenidamente el relato del ticket aéreo”.

“Podemos discrepar todo lo que quiera, pero está un poquito grande para andar poniéndole nombres a la gente, senador”, comenzó su respuesta en la misma red social la legisladora oficialista. “¿Qué sigue después? ¿Decirme ‘bondiola’ y contestarme con memes o retuitear cuando [Inés] Monzillo me dice ‘gordita traumada’? No da gracia, da lástima tanta violencia”, completó.

El blanco no tardó en retrucar e indicó que, según su visión, nunca le faltó el respeto. “Ahora, si para usted la presencia del presidente en España configura un antes y un después en la política internacional, yo prefiero el antes, ¿qué quiere que le diga?”, expresó.

Así, aludió a las críticas que ya había realizado sobre las salidas del país de integrantes de oficialismos. “La proliferación de viajes al exterior de este gobierno es algo objetivo; si no, vaya a ASSE y pregunte en qué parte del hemisferio norte está tostándose su presidente mientras los hospitales están bajo presión por el frío. Yo no pongo nombres de fiambres; me divierte poner nombres de dibujitos animados. Pero nunca se los pongo a las mujeres. Menos a usted”.