“Aniquilamos el proyecto nuclear iraní”: Netanyahu proclama “victoria histórica” de Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, proclamó este martes una “victoria histórica” contra Irán, tras la entrada en vigor de una tregua impuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, que puso fin a casi dos semanas de enfrentamientos.

Desde las 07:45 horas del martes no han resonado las alertas en Israel. Y en Irán, el ejército informó por última vez de ataques israelíes a las 05:30 horas.

Irán, cuyas instalaciones nucleares fueron bombardeadas en la madrugada del domingo por Estados Unidos, también clamó “victoria”, reafirmó sus “derechos legítimos” a desarrollar un programa nuclear civil y se dijo dispuesto a retomar las negociaciones con Washington.

“Obtuvimos una victoria histórica”, declaró Netanyahu en un discurso a la nación, horas después de empezar un frágil alto al fuego.

“Hemos aniquilado el proyecto nuclear iraní. Y si alguien en Irán intenta reconstruir[lo], actuaremos con la misma determinación, con la misma intensidad, para hacer fracasar cualquier intento”, prometió el jefe del gobierno israelí.

“Irán nunca tendrá el arma atómica”, reiteró Netanyahu, que recalca el mismo mensaje desde hace años.

El ejército israelí anunció el levantamiento de las restricciones impuestas a la población por el conflicto, aunque el teniente general Eyal Zamir advirtió que “la campaña contra Irán no ha terminado” sino que se inicia un “nuevo capítulo”.

El jefe del Estado Mayor del ejército indicó que Israel volverá a centrarse en su lucha contra el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

“Alerta”

Por su parte, Irán también celebró una “victoria”: aseguró haber obligado a su enemigo a “poner fin unilateralmente” al conflicto y advirtió que se mantenía “alerta”.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se dijo “dispuesto a resolver los problemas (...) en la mesa de negociaciones” con Estados Unidos, e insistió en que su país no busca fabricar armas nucleares.

El 13 de junio, Israel lanzó una ola de ataques aéreos contra Irán, al que acusa de querer dotarse de armas atómicas. Bombardeó cientos de instalaciones militares y nucleares iraníes, mató a varios altos mandos del país y a científicos del programa nuclear.

Teherán, que defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil, lanzó a su vez andanadas de misiles y drones contra territorio israelí.

Las calles de Teherán, pese a no estar tan animadas como de costumbre, parecían volver a su ajetreo tras el anuncio del cese de las hostilidades.

“No creo que vaya a aguantar”, dijo pesimista Ahmad Barqi, un vendedor de productos electrónicos de 75 años. “Nos gustaría que se respetara, pero ellos no lo aplican, no cumplen sus promesas”, aseguró, en alusión a los israelíes.

El martes por la mañana sonaron una vez más las sirenas en el norte de Israel, aunque Irán negó haber disparado misiles después del anuncio de alto el fuego. Una fuente militar israelí dijo a la AFP que Teherán disparó dos misiles que fueron interceptados.

Tras amenazar con “responder con contundencia”, el gobierno israelí dijo que se “abstuvo” de realizar más ataques tras una conversación entre Trump y Netanyahu.

“Romper el ciclo de violencia”

De madrugada, Trump anunció que los dos países acordaron un alto el fuego “completo y total” que debería conducir al “fin oficial” del conflicto.

Por su parte, los BRICS (que además de Irán incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos) llamaron a “romper el ciclo de violencia y restaurar la paz” en Oriente Medio, según un comunicado publicado por el gobierno brasileño.

En tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, celebró la tregua tras una reunión con Trump en La Haya, al margen de la cumbre de la OTAN.

Antes de que se anunciara el alto al fuego, los equipos de rescate israelíes anunciaron la muerte de cuatro personas en Beerseba, en el sur de Israel, víctimas de un misil iraní que destruyó un edificio.

En Irán, un ataque en la provincia de Guilán (norte) mató a 16 personas y destruyó cuatro edificios de apartamentos, según la agencia Fars, antes de que empezara el alto al fuego.

En Irán, la guerra dejó al menos 610 muertos y más de 4.700 heridos, según un balance oficial que solo incluye víctimas civiles. El fuego iraní contra Israel dejó 28 muertos, según las autoridades.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) considera imposible de momento evaluar los daños infligidos a las instalaciones iraníes, a las que ha solicitado acceso.

Los expertos creen que Irán puede haber evacuado material nuclear de las infraestructuras afectadas y Teherán ha afirmado que todavía tiene reservas de uranio enriquecido.

Con todo, el OIEA afirma que no tiene ningún indicio de que exista un “programa sistemático” de fabricación de una bomba atómica en Irán.

