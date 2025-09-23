Política

“Amigo personal”: Trump se reunió con el embajador para Uruguay en la Casa Blanca

Montevideo Portal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este martes en la Casa Blanca, Washington, con el embajador estadounidense designado para Uruguay, Louis Rinaldi.

“Rinaldi visitó al Presidente Trump, de quien es amigo personal, previo a su arribo en Montevideo en las próximas semanas”, informó la sede diplomática en redes sociales.

Rinaldi, que sucede en el cargo a Heide B. Fulton, fue anunciado como embajador para Uruguay en diciembre de 2024.

Para Trump, es un “amigo de toda la vida”, “gran golfista” y “estará en un país con algunos campos excelentes”.

“Un exitoso empresario, emprendedor y amigo de toda la vida, Lou aporta una vida de experiencia y una perspectiva única a este importante papel”, añadió el mandatario.

Rinaldi se crio en Uruguay después de que su familia emigrara desde Italia. Ya adulto, se radicó en Estados Unidos.

Montevideo Portal