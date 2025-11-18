Política

“Amerita hacer una ampliación”: Lazo sobre la denuncia del gobierno por caso Cardama

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, se refirió en la mañana de este martes a la ampliación de la denuncia penal contra Cardama que realizará Presidencia, y acompañó la medida adoptada por el Ejecutivo liderado por Yamandú Orsi.

El área de Asesoría Jurídica será quien presente este martes la ampliación de la denuncia, que incorporará “documentos con nuevas pericias” del caso.

El pasado 23 de octubre el gobierno presentó una denuncia civil y penal por la garantía que presentó el astillero español en su contrato con el Estado uruguayo.

Tras esto, Lazo señaló en rueda de prensa que, si bien la denuncia es impulsada por Presidencia, el Ministerio de Defensa “acompaña esta situación”, debido a que también forma parte del proceso.

“Yo creo que amerita hacer una ampliación y por supuesto que vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, en conjunto con Presidencia de la República”.

En la misma línea afirmó: “Por un lado va el tema de lo que se ha encontrado en materia de esa denuncia inicial y por otro lado va la realidad, que es cómo generamos lo que queremos específicamente, que es contar con las unidades [patrullas oceánicas] de la mejor manera posible”.

Con respecto a la interpelación que realizará el senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Javier García, la jerarca aseguró que no tuvo una comunicación oficial y que se enteró por la prensa que la instancia se dará el 8 de diciembre.

“Es absolutamente válida la interpelación desde el punto de vista del contralor que ejerce el Parlamento”, sentenció.

