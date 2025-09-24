“Amenaza seria”: pescadores preocupados por presencia de especie invasora en río Uruguay

Locales

Pescadores de la zona del litoral manifestaron su preocupación en las últimas horas por la reciente captura en aguas del río Uruguay de dos ejemplares de carpa plateada, una especie acuática catalogada como “invasora” que puede afectar el ecosistema local.

Según consignó el medio sanducero El Telégrafo, ambos peces fueron pescados del lado argentino: uno en la zona de la represa de Salto Grande, en Concordia, y el otro en Colón. A partir de estos hallazgos, los capturadores de la zona encendieron las alarmas y explicaron las eventuales consecuencias de la presencia de esta especie.

La carpa plateada es una especie originaria de Asia que se caracteriza por su capacidad de adaptación, resistencia a ambientes con bajas cantidades de oxígeno y por su rápida reproducción, aspectos que la convierten en un tipo de pez difícil de controlar.

El presidente de la Asociación de Guías de Pesca de Concordia, Alberto Alonso, comentó que, si estos ejemplares “siguen aumentando en cantidad”, “va a ser un problema a futuro”, principalmente porque se alimentan de los huevos de otros peces autóctonos, algo que podría reducir significativamente la cantidad de bogas, dorados y sábalos.

En diálogo con Diario Río Uruguay, el referente del sector sugirió que podrían haber llegado a través de las crecientes, provenientes de lagunas o incluso de criaderos. A su vez, explicó que el dorado “seguramente” va a ser el depredador natural de la carpa.

“De esto se deberían encargar los biólogos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y estudiar el tema a fondo”, agregó.

Otro referente del sector pesquero local declaró a un medio entrerriano: “Es una amenaza seria para la biodiversidad del río”. El hallazgo también generó sorpresa debido a la ubicación, porque Salto Grande funciona como un punto de control natural en el río.

