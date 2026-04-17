“Amanuense de turno”: Bordaberry y Verri cruzaron a Sanjurjo por declaraciones sobre Zubía

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En las últimas horas, se produjo un nuevo cruce entre políticos pertenecientes al Partido Colorado; esta vez, los protagonistas fueron el senador Pedro Bordaberry y el diputado Walter Verri, quienes cargaron contra el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo.

La polémica surgió luego de una entrevista que Sanjurjo brindó este jueves al programa Fuera de contexto de Radio Sarandí. Allí, habló sobre los políticos que “se burlan” de los programas de seguridad como Barrios sin Violencia, que son 20 personas “que cobran un sueldo mínimo y convencen a narcos, locos y personas extremadamente violentas para poder sacarlos del barrio y que sigan con sus vidas”.

“Hay políticos, incluso a veces de mi partido, que ligeramente salen a hablar del tema y que se burlan de este tipo de programas. A mí me hierve un poco la sangre, porque son senadores, que ganan $ 300.000 para estar todo el día en Punta Carretas y en el Palacio Legislativo, y se están burlando de gente que cobra un sueldo mínimo y hace un trabajo que no se animarían jamás a hacer, dijo.

Consultado sobre a quién se estaba refiriendo, Sanjurjo respondió que “quien se burla del programa es Gustavo Zubía”. “Me hierve la sangre cuando la gente, sobre todo periodistas y políticos, critica con demasiada ligereza y se burla de políticas y programas, y se olvida de que detrás hay una cantidad de funcionarios que están haciendo un trabajo terrible todos los días”, agregó.

Frente a estas declaraciones, quien primero le respondió al jerarca ministerial fue Verri, que en la red social X escribió: “Lo que te debería hacer hervir la sangre es trabajar para un gobierno que quiere liberar 2.000 presos, entre ellos los de delitos graves. La verdad es otra: te molesta que en la interpelación un senador del Partido Colorado los desenmascaró y los hizo dar marcha atrás”.

Luego, Bordaberry expresó “toda su solidaridad” con Zubía ante “el ataque del amanuense de turno”. “Cuando no se tienen argumentos, se recurre a la bajeza. De negar, con enojo y sin razón, la liberación de presos y atacar con falsedades a tu partido no se vuelve”, escribió.

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