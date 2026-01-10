Política

“Alivio” para el campo y “esfuerzo” de UTE: el mensaje de Orsi por temporales en el país

El presidente de la República, Yamandú Orsi, emitió un mensaje en la mañana de este sábado en sus redes sociales a raíz de los temporales y las lluvias en muchas zonas del país, que causaron cortes de energía en cientos de hogares.

En primer lugar, el mandatario valoró que las precipitaciones hayan traído el “alivio necesario” para la producción en el campo, pero lamentó que los vientos y el ciclón extratropical hayan provocado cortes de luz.

“Los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro. Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los trabajadores de la UTE por el esfuerzo que están haciendo”, finalizó el jerarca.

Al momento de publicado el posteo en la red social X, regían alertas del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) de nivel amarillo y naranja por “vientos fuertes y persistentes”.

De acuerdo con el organismo, se esperan “vientos sostenidos e intensos”. En el caso de la alerta amarilla, son de entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 85 km/h; en cambio, para la alerta naranja los vientos van hasta los 70 km/h con rachas de hasta 100 km/h.

Inumet continuará monitoreando la situación e informará “ante eventuales cambios”. En tal sentido, se espera que ambas advertencias se actualicen a las 16:00 de este sábado.

Localidades afectadas por la alerta naranja:

Canelones: Atlántida, El Pinar, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Neptunia, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Luis y Soca.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: Arachania, La Paloma y La Pedrera.

Localidades afectadas por la alerta amarilla:

Canelones: Aguas Corrientes, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, Empalme Olmos, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Migues, Montes, Pando, Paso Carrasco, Progreso, Ruta 74, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: Colonia Valdense, El Semillero, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos y Santa Ana.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico y San Gabriel.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Aiguá, El Edén, Los Talas y Nueva Carrara.

Montevideo: todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes y Rocha.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

