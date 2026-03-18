“¿Alivio definitivo?”: los próximos días serían clave en materia hídrica

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La vieja está en la cueva

En los últimos meses, Uruguay ha estado dividido por una grieta: no es política, ni ideológica, sino hídrica.

A lo largo del verano, las precipitaciones fueron regulares, abundantes e incluso excesivas en varios puntos del norte del país. En contrapartida, el sur y el sureste padecieron —y padecen— una escasez de agua que resulta acuciante para el sector agropecuario.

Sin embargo, el alivio estaría en camino.

Esta mañana, el meteorólogo Mario Bidegain compartió en redes sociales una proyección basada en el modelo meteorológico Cosmo 7, utilizado por el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet).

De acuerdo con dicho insumo, entre el 18 y el 24 de marzo se producirían copiosas lluvias en buena parte del país. En concreto, el área suroeste podría alcanzar en ese plazo cantidades de entre 100 y 200 milímetros.

#Lluvia acumulada prevista de MIE18 a MAR24 marzo, según COSMO7 (@inmet_). Montos muy importantes sobre Este #PBSAS, Santa Fé y E.Ríos (#Argentina) y SO de #Uruguay 100-200 mm. Lluvias en SAB21, LUN23 y MAR24. Alivio definitivo para zonas con déficit ? pic.twitter.com/qsBx96r0X7 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 18, 2026

En caso de concretarse dichas proyecciones, sin duda sería una ayuda valiosa para el sector productivo.

Ayer, el meteorólogo Guillermo Ramis también adelantó un incremento en las lluvias hasta e día 24, pero consideró que el acumulado rondaría los 50 milímetros.