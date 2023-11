“Algo totalmente normal”, dijo Rondán sobre reunión de Balbi con Lacoste por caso Marset

Política

El director de Identificación Civil, José Luis Rondán, declaró el pasado martes en Fiscalía por la causa que investiga el otorgamiento de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset.

El mismo día lo hizo el exsubdirector de esa oficina, Alberto Lacoste, que fue cesado porque las autoridades aseguraron que no estaban al tanto de que se había reunido con el abogado de Marset en ese entonces, Alejandro Balbi.

En su oratoria ante el fiscal Alejandro Machado, Lacoste aseguró que sí comunicó a sus superiores sobre ese encuentro y detalló que lo hizo en dos ocasiones.

El defensor le pidió a Lacoste que se agilizara el trámite del pasaporte, algo a lo que el exsubsecretario accedió porque suelen manejar “con criterio institucional” este tipo de asuntos. Además, destacó que en ese momento nadie dentro de Identificación Civil sabía que Marset era un narcotraficante.

Rondán, en declaraciones con Montevideo Portal, aseguró que se enteró de que Lacoste se había reunido con Balbi cuando se lo comunicaron las autoridades del Ministerio del Interior. “El mismo día que lo destituyeron me enteré de esa reunión”, agregó el jerarca.

De igual forma, Rondán destacó que el encuentro entre el abogado y Lacoste no es algo anormal dentro de la oficina. “Es algo totalmente normal y no es hacer las cosas a escondidas, porque vos dejás un registro de todo eso. Atendemos a un montón de gente que llega con reclamos; el tema es que Alberto en ese momento no sabía quién era Marset. Nadie sabía”, agregó.

Rondán recordó que la salida de Lacoste “se sintió” porque trabajaba hace más de 40 años en el organismo y conocía los pormenores de la labor. “Cuando dejó la oficina, los funcionarios lo despidieron con un aplauso que duró media hora”, aseguró.

Para el jerarca, el meollo del asunto es que nadie en el organismo conocía que Marset era un delincuente. Argumentó, como lo hizo en rueda de prensa, que “el pasaporte había que darlo” porque el narco carece de antecedentes penales en Uruguay.

“A nosotros nos llega la comunicación de que tenemos que emitir un pasaporte, pedimos los antecedentes de las personas a Policía Científica, luego comprobamos que toda la información del trámite esté bien y ahí imprimimos”, explicó Rondán, y concluyó: “Si no se lo dábamos, habríamos cometido un delito. Pasa que, con el diario del lunes, el cantar es otro”.

