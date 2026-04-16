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“Algo de aliento”: el fin de semana “agradable y soleado” que se viene tras el ciclón

Después del ciclón extratropical que afectó en las últimas horas el territorio nacional, el meteorólogo José Serra dio noticias de “aliento” a la población y anunció que “termina la inestabilidad”.

En diálogo con Montevideo Portal, el especialista dijo que desde este viernes 17 de abril “la situación comienza a mejorar en todo el territorio”. Así, prevé un fin de semana “agradable y soleado”, con temperaturas por encima de los 22 °C.

Serra señaló que, durante los próximos días, el tiempo será “bueno y estable”. De todos modos, dijo que, en los departamentos de Maldonado y Rocha, aún podrán registrarse vientos fuertes, con rachas de hasta 80 km/h.

Con respecto a la tormenta de los últimos días, que dejó lluvias abundantes y copiosas, el meteorólogo registró “precipitaciones que han superado el valor normal mensual”. Se trata de una “anomalía”, ya que, en los últimos cinco meses, se registraron un total de cuatro ciclones extratropicales.