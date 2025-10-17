“Alegría”: vecinos aseguran que IM canceló proyecto de viviendas en plaza de Ciudad Vieja

Locales

Montevideo Portal

Un grupo de vecinos organizados de la Ciudad Vieja afirmaron que la Intendencia de Montevideo (IM) resolvió no avanzar con el proyecto de construcción de viviendas que implicaba intervenir en la Plaza de Deportes nº 1, en una iniciativa en la que se preveía utilizar parte del espacio del predio para las obras.

La comuna había solicitado en 2019 a la Junta Departamental la desafectación del predio de la plaza, con el objetivo de asignarle un número de padrón y permitir que las cooperativas de viviendas pudieran avanzar en sus trámites.

Tras ese pedido de las autoridades, representantes de la Comisión Barrial Plaza Uno se reunieron con ediles para explicar que el terreno forma parte de la plaza de deportes más antigua de Montevideo. Pero, pese a los planteos vecinales, la Junta resolvió en ese momento la desafectación.

Esto generó críticas de los vecinos, quienes afirmaron a Montevideo Portal, en 2024, que el proyecto buscaba “achicar el predio de la plaza”.

Al conocerse la posibilidad de que el predio de la plaza se viera afectado por el proyecto de construcción, los integrantes de la Comisión Barrial Plaza Uno iniciaron una serie de acciones para impedirlo. Recolectaron firmas, organizaron charlas con vecinos y mantuvieron reuniones con la Intendencia de Montevideo, además de realizar una movilización en la plaza y en el barrio. También lograron establecer instancias de diálogo con las cooperativas involucradas, que —según expresaron desde la Comisión a Montevideo Portal— “son rehenes de esta situación”.

Con el cambio de gestión en el gobierno departamental, los vecinos continuaron con sus gestiones. Ahora, según afirmaron, se decidió no realizar la construcción, por lo que la plaza no se verá afectada, una noticia que “llena de alegría” a los vecinos de la zona. “Es una enorme satisfacción saber que el esfuerzo colectivo valió la pena”, aseguró un comunicado difundido por la comisión de la plaza.

“La plaza seguirá siendo lo que siempre fue: un espacio público abierto, verde, libre, y de todas y todos”, afirma el documento.

Por último, celebran que el “logro no es solo de la comisión: es de Ciudad Vieja entera”, sentencia el comunicado.

"Esta definición también contempla el derecho de las y los vecinos que buscan una solución habitacional”, debido a que el proyecto pasará a reubicarse en otra zona, por lo que las cooperativas no perderán la posibilidad de realizar la construcción.

Montevideo Portal intentó comunicarse con la Intendencia de Montevideo, pero no obtuvo respuestas.

Montevideo Portal