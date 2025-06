Judiciales

“Al momento no se encuentran en la calidad de imputados”: fiscal a Andrade y Diverio

Los legisladores comunistas Óscar Andrade y Daniel Diverio presentaron un escrito, que fue contestado este martes 17 de junio, al fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, en el que se ponen a disposición de la investigación en el caso de desvíos de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).

“Óscar Andrade y Daniel Diverio, compareciendo, debidamente asistidos por los doctores Gonzalo D. Fernández y Marcelo Domínguez, investigación preliminar seguida ante su Fiscalía, bajo la carátula Fosvoc, […] vienen a ponerse a disposición del Ministerio Público y a solicitar se le informe si los mismos detentan la calidad de imputados en la presente investigación, en mérito a las siguientes consideraciones”, escribieron el senador y el diputado con fecha de este lunes 16 de junio.

En el escrito también dan cuenta de que el pasado jueves 12 de junio tomaron conocimiento, “a través de los medios de comunicación masiva” de que “se había condenado a tres exdirigentes sindicales por el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), a raíz de la sustanciación de un proceso penal abreviado ante el Juzgado Penal competente”.

Asimismo, recuerdan que “ese mismo día” Rodríguez dijo en rueda de prensa que no descartaba “citación de los suscritos a prestar declaración en la investigación”. Y que esta comparecencia sería en “calidad de imputados”.

“En virtud de lo expresado por el señor fiscal ante los medios en referencia a que no descarta nuestra citación ante la Fiscalía, los comparecientes venimos a ponernos a disposición del Ministerio Público a los efectos pertinentes, manifestando nuestra más absoluta voluntad de estar a derecho en la presente investigación, si así lo amerita la investigación preliminar llevada adelante ante su Fiscalía”, aluden.

Y, tras esto, le piden a Rodríguez que “por favor” les “indique si los comparecientes detentan la calidad de imputados” en la investigación, “tal como se señala en los diversos medios de comunicación escritos, radiales y televisivos”.

Ante esto, Rodríguez contestó este martes que “se tiene presente” la “puesta a disposición para estar a derecho en la presente investigación”. A su vez, indicó que “hasta el momento en que transcurre la investigación; salvo otras resultancias y ulterioridades de la misma” Andrade y Diverio “no se encuentran en la calidad jurídica de imputados (art. 63 del CPP)”.

“Si así lo fueren, serán enterados inmediatamente de ello”, completó.

En rueda de prensa posterior a que se conociera de este intercambio Diverio apuntó: “Lo que decimos con mucha tranquilidad y con mucha firmeza es que no hay ningún elemento ni ningún vínculo con esa estafa ni con el Partido Comunista ni con el Sunca ni con ninguna de nuestras compañeras ni compañeros”.

“Hasta el día de hoy la Justicia no nos ha convocado, no nos ha citado y lo único que tenemos son elementos que salen a partir de la prensa. Habría que preguntarles a ellos, pero, por supuesto que, para lograr, me parece a mí, lo que es un juicio abreviado en parte tratar de pasarse las responsabilidades”, completó.