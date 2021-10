“Al closet nunca más”: colectivos LGBTIQ+ protestarán ante Jefatura de Policía de Rivera

Locales

Montevideo Portal

Riversidad, colectivo LGTBI+, y la Asociación Trans del Uruguay (ATRU) de Rivera convocan a una manifestación en la Plaza Artigas, frente a la Jefatura de Policía de ese departamento, este miércoles a la hora 17 en protesta por la detención por “acto indecoroso” de una pareja de jóvenes que se estaba abrazando en la plaza. A la convocatoria adhieren otras 25 organizaciones sociales.

Los colectivos denuncian que dos jóvenes “se estaban abrazando cuando fueron sorprendidos por dos agentes enviados por el jefe de Policía del Departamento de Rivera actuante que los ‘observaba desde la ventana’, mismo sin entender qué falta habían cometido, accedieron a retirarse del local”.

“Mientras se desplazaban partiendo de la plaza fueron nuevamente intercedidos por los agentes, los cuales les informaron que el jefe de Policía había solicitado su detención (‘demorados’) por “acto indecoroso”, sostiene el comunicado de prensa. “Luego de la humillación en espacio público, los chicos de 17 y 19 años respectivamente fueron encaminados (‘demorados’) a Fiscalía. En dicho local se contacta a los padres del menor exponiéndolo a una situación de violencia intrafamiliar tanto a él como a su pareja”, agrega.

Los colectivos recuerdan que el artículo 1 de la ley N° 17.817 declara “de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación” y el artículo 2° establece que “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

Además, recuerda que el artículo 5 del Código de Ética Policial, que trata sobre el “Respeto y garantía del Estado de derecho, los derechos humanos y la dignidad humana”, establece que “la Policía actuará con estricta sujeción al ordenamiento jurídico y nacional y al derecho internacional de los derechos humanos”, y agrega que “en el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Policía respetarán, promoverán, garantizarán y protegerán la dignidad humana y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.

A su vez, recuerdan otros mandatos de este código, que establece lo siguiente: “Los miembros de la Policía respetarán, promoverán, garantizarán y protegerán el derecho a la igualdad ante la ley. Para ello, ejercerán sus funciones sin discriminación y rechazarán la comisión de actos u omisiones que tengan por objeto o resultado cualquier tipo de discriminación contra personas o grupos, por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política, edad y orientación o identidad sexual, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (…)”.

Además, Riversidad expresa: “Nuestro colectivo existe y resiste hace casi 10 años en la frontera Rivera – Livramento, realizando actividades en el medio tendientes a la formación y sensibilización a nivel comunitario e interinstitucional, en diversas oportunidades hemos invitado al diálogo a las autoridades departamentales para hacer informes de diagnósticos de situaciones de vulnerabilidad de la comunidad LGBTIQ+ en nuestra región”.

“El desconocimiento del marco legal por parte de las instituciones que debieran protegernos como a cualquier ciudadano nos preocupan mucho, exhortamos a las autoridades departamentales y al Ministerio del Interior a que tomen las medidas necesarias para que estas situaciones no vuelvan a repetirse”, agrega.

“Nuestras demostraciones de afecto, nuestras relaciones afectivas, nuestros cuerpos y nuestra presencia en espacios públicos no son y no serán nunca más ‘actos indecorosos’. Manifestamos total repudio a los hechos ocurridos; no volveremos al oscurantismo; no volveremos al closet nunca más!!!”, concluye.

La consigna de la convocatoria es: “Porque nuestros afectos no son y nunca serán ‘actos indecorosos’”.

Montevideo Portal