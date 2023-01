¿Ajuste semanal de combustibles?: el último cruce entre Stipanicic y director del FA

Economía

Tras las declaraciones realizadas por el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, sobre la posibilidad de que el precio de los combustibles se ajuste de forma semanal, el director por el Frente Amplio (FA) de la empresa estatal, Vicente Iglesias, señaló este miércoles que el planteo es “una locura”.

“Es otro invento más. No es nada bueno para la sociedad ni para la industria que los combustibles estén variando constantemente. Va a producir constantemente especulaciones, que todos sabemos en qué se traduce: en inflación. El modelo de fijación de precios ya sabemos ha fallado, hace un año y medio viene demostrando que ha fallado. Evidentemente esto es otra innovación más, otro invento más para ver si podemos validar el modelo”, afirmó Iglesias en diálogo con MVD Noticias.

“No estoy de acuerdo con validar ese modelo. Está mal, hay que cambiarlo. No es justo para nosotros, no es justo para Uruguay. El sistema de fijación de precios no tiene en cuenta que tenemos una refinería que es eficiente y está operada por gente profesional. Eso es lo que realmente nos va a permitir bajar los precios. Hoy el petróleo está a valores de 2021”, agregó.

En respuesta, el presidente de Ancap escribió desde su cuenta de Twitter: “Adjetivar la opinión de otros desmerece toda argumentación. Creo que lo actual es mucho mejor si se lo compara con los US$ 600 millones que Ancap cobró de más en la anterior administración, luego de haber requerido una capitalización de otros US$ 600 millones. Antes, especulaba el Gobierno”.

En entrevista con el diario El País, Stipanicic fue consultado si haría modificaciones en el mecanismo de ajuste de precios de forma mensual que lleva adelante el Gobierno después de aprobada la Ley de Urgente Consideración.

“Si fuera por mí, el ajuste de precios de las tarifas tendría que ser semanal. Como ocurre, por ejemplo, con los consignatarios de ganado que se reúnen todos los lunes y fijan los precios por semana. Una frecuencia mayor de ajuste supone ajustes [de precios] menores, menos traumáticos. También supone una inducción a una práctica competitiva más sana a nivel de los puntos de venta”, había dicho el jerarca en diciembre pasado.

“La noticia de los ajustes de los combustibles antes era la noticia más esperada, ahora ya perdió novedad. ¿Qué estamos viendo? Que en lo que va del año la población pagó US$ 200 millones por debajo de lo que hubiera sido el costo de importar y que las finanzas de Ancap no se resintieron porque el resultado económico en el mercado monopólico es 0. No ganó ni perdió, quedó en donde más justo correspondía que quedara: en la economía local”, agregó el presidente de Ancap en esa oportunidad.

