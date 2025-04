“Ahora que acorralaron a un correligionario, se dan cuenta que la Fiscalía está sesgada”

Seré curioso

Por César Bianchi

@Chechobianchi

Es evidente: Guido Manini Ríos (66) tenía ganas de hablar, y de decir algunas cosas. Queda claro en la primera y la última pregunta de la entrevista en su despacho de la sede de Cabildo Abierto de la calle San José. Se despacha con su sentimiento de decepción “me siento un poco defraudado, por el sistema político todo, y con el gobierno anterior en particular”. Y, finalmente, cuando este cronista le pregunta si es un hombre feliz. Ahí, Guido, el general y líder político, se ríe, y luego abunda en detalles respecto a cuánto cree que ha aportado su colectividad en el debate público en los últimos cinco años.

Manini se muestra autocrítico, reconoce que el episodio que vivió su esposa, la exministra Irene Moreira, pudo haber tenido algo que ver con el bajón electoral de 2024, así como también las rencillas internas que CA no supo procesar puertas adentro. Respecto a Moreira, dice que “hasta el cajón” dirá que ella fue inocente. Insiste con que no le ve sentido a una coalición que actúe como bloque en la oposición. Señala la “hipocresía” de políticos que “dejaron solo” a Cabildo en el proyecto de ley, y luego referéndum “contra la usura y por una deuda justa”.

Pero, además, Manini se asombra —es una pose irónica— con que en el Partido Nacional “recién ahora” se hayan dado cuenta de que la Fiscalía “está sesgada”. Ahora, que tienen “a un correligionario contra las cuerdas”, dice en referencia a Guillermo Besozzi, los blancos ponen el grito en el cielo y señalan inequidades en el sistema de justicia. Ellos, los cabildantes, lo vienen diciendo hace rato, afirma. Y de nuevo, los dejaron solos.

Cabildo Abierto se fundó el 3 de abril de 2019. Exactamente seis años después, ¿se siente cómodo en la política?

Hay momentos en que uno está cómodo y otros en los que puede no estarlo tanto. Más allá de eso, me siento un poco defraudado de la política, en el sentido de que es todo demasiado rígido, demasiado pesado, para hacer los cambios que se necesitan. Acá hay gente que está necesitando soluciones urgentes. Creo que es una verdadera afrenta a todos los dirigentes políticos que hoy haya tantos uruguayos durmiendo en la calle, comiendo de la basura... Yo he recorrido un montón de asentamientos, y hay gente viviendo en condiciones realmente indignas, viviendo como animales en asentamientos, en el barro, entre animales, en un monoambiente, familias numerosas, comiendo mal. Y son muchísimos uruguayos que están en esas condiciones.

Y las soluciones son extremadamente lentas. Se presentan proyectos de ley para cambiar la realidad y a veces están años en comisiones discutiéndose, a veces perdemos días y días discutiendo cosas totalmente laterales, menores, que no le cambian la vida a nadie. Entonces yo, más que incómodo, lo que me siento es defraudado por la falta de resultado concreto. Incluso nosotros, desde Cabildo Abierto, abrazamos esta carrera política con vocación de servicio, con vocación de cambiar realidades. Estamos convencidos de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para cambiar realidades, pero claramente no alcanza. Un montón de propuestas honestas, de proyectos nuestros que entendemos que son necesarios, que son buenos, han quedado por el camino, han sido ninguneados, no tratados. Y no hemos encontrado la forma para que eso avance.

Hoy vemos las horas que se pierden acusando a la fiscal del caso Besozzi. Si en las redes puso o no puso, si hizo o no hizo. Y perdemos el tiempo en esas cosas… Y aparte, en tonos realmente confrontativos, de fractura, de blanco y negro. Incómodo no, pero, honestamente, entiendo que se podía haber trabajado mucho mejor y de otra forma, para que las cosas salieran de acá.

Cuando dice que se pudo haber trabajado mejor, ¿se refiere a toda la coalición de gobierno? ¿Se refiere al sistema político?

Me refiero al sistema político en primer lugar, y a la coalición de gobierno en especial en estos cinco años que pasaron. Porque la coalición tuvo mayoría para hacer cambios sustanciales en muchos aspectos y no los hizo.

¿Por qué cree que no lo logró?

Y bueno, porque muchas veces ya está impregnada como una convicción, una cultura política, que hace estar de acuerdo con situaciones que realmente no son buenas. Nosotros, desde Cabildo, uno de los tantos proyectos que hemos presentado, por ejemplo, es el de darle más cristalinidad a esas grandes concesiones que se hacen por décadas para adelante. Acá en Uruguay nos hemos acostumbrado a que viene un gobierno y hace un arreglo con una empresa privada por el puerto de Montevideo, por 60 años para adelante. O sea, 12 gobiernos enteros para adelante, y lo firman cuatro funcionarios entre cuatro paredes. Todos nos enteramos, incluidos los socios de la coalición, el día que el presidente lo anuncia en el Parlamento. El día antes no sabíamos nada. O UPM, las concesiones que se hicieron por 50 años para adelante. Y los aeropuertos, concesiones por 50 años para adelante también.

Cuando se entera todo el Uruguay, ya es tarde, porque cualquier tipo de marcha atrás que se quiera dar, se paga. Se paga con un juicio, se paga incluso con jueces extra país. Hay multas, hay mil. Ahora el Frente Amplio (FA) quiere echar para atrás la firma del proyecto Neptuno en San José, y no puede echarlo para atrás. Tiene que ver si la empresa quiere o no quiere. Nosotros propusimos que hubiera una venia previa del Senado, como forma de que el sistema político, es decir, el pueblo uruguayo, tuviera conocimiento antes de firmar las cláusulas que se iban a firmar. Es decir que, si hay algo que era muy lesivo para el Uruguay, se discutiera como se tiene que discutir, en el entendido de que eso no necesariamente tranca la acción gubernativa (como alguien dijo), no la tranca, porque aparte de nuestro proyecto, si a los 60 días no se trata, automáticamente se da por aprobado. Y es mayoría simple, todos los gobiernos han tenido mayoría simple, hasta este.

Este es el primero que no la tiene en Diputados, pero hasta ahora todos, desde el año 85, la han tenido. Es decir, que no necesariamente se tranca la acción gubernativa. Y se le da una herramienta, un arma al gobierno uruguayo, a la hora de negociar, porque si a la empresa privada —una empresa que a veces factura más que el Estado uruguayo—, tiene que decirle: “No, esa cláusula no la ponemos porque el Senado no me la va a aprobar”, se puede hacer. El ferrocarril lo hacemos a medias, no todo el Estado uruguayo, vamos a hacerlo a medias. Puede haber mil mejoras en la negociación que no necesariamente la invalidan. Bueno, eso lo propusimos, que es de sentido común. ¿Cómo cuatro funcionarios pueden condicionar 12 gobiernos para adelante? Y sin embargo, fue rechazado de hecho, porque no se lo quiso ni tratar. Bueno, realmente así funciona el sistema político y podemos hablar de un montón de proyectos.

Desde el periodismo calificamos repetidamente a Cabildo como “el socio díscolo” de la coalición, porque el partido no pactaba tan simplemente con el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. ¿Cree que hubo algún pase de factura de los socios de la coalición en esta postura diferencial que ha tenido su colectividad en muchos proyectos?

No sé si hubo pase de facturas, yo creo que lo que hay, en esencia, son visiones diferentes en muchos de los problemas sustanciales del Uruguay. Los otros partidos que integraron la coalición tienen una visión totalmente diferente a la de CA. Por ejemplo, en el tema de la forestación en los mejores campos del país. Cabildo propuso limitarla y la reacción fue furibunda contra Cabildo de parte del resto de los socios de la coalición. Cuando hablamos del tema de las deudas de la gente, la coalición (y también el Frente Amplio), todos, tuvieron una visión totalmente distinta. Cuando hablamos de ideología de género también, hay visiones diferentes. Ahí, con algún actor de otro partido hay coincidencias, pero también hay visiones diferentes con buena parte de los otros partidos.

Cuando hablamos de políticas de drogas, también, CA ha dicho que está en contra de las políticas que hoy se llevan adelante, que han generado buena parte de esta problemática que hoy vivimos a nivel de la sociedad en varios aspectos, y sin embargo los socios de la coalición van por otro camino. Se puede estar de acuerdo o no con Cabildo, pero el hecho es que en la coalición había visiones diferentes y, como nosotros nunca renunciamos a plantear nuestra visión de los distintos temas, eso llevó a fricciones que nos transformaron en el “socio díscolo”, a decir de algunos, otros hablaron de “palo en la rueda” y cosas por el estilo, cuando lo que nosotros hacíamos era hacer propuestas. Agrego: en materia de seguridad pública, nosotros hicimos propuestas claras cuando se hizo una interpelación al ministro Heber, en esa interpelación Cabildo Abierto fue crítico y la resolución final fue crítica al Ministerio del Interior.

Entonces, hay tantas visiones diferentes que eso es lo que genera esa rispidez, esa fricción, que la hubo. Ahora, no es porque Cabildo se pusiera de opositor dentro de la coalición, sino porque tenemos visiones diferentes, las teníamos y las tenemos hoy, hasta el día de hoy.

Cabildo tenía 11 diputados y tres senadores tras las elecciones de 2019, hoy tiene dos diputados. Es decir, después de ser la gran revelación de 2019, cuando fue como un boom, ahora hubo una caída estrepitosa en los votos. ¿Por qué cree que pasó esto? ¿Por qué cree que la ciudadanía les hizo sentir cierta disconformidad con el partido?

Yo creo que en la sociedad uruguaya se produjo, en estos últimos años, un proceso de polarización en dos grandes bloques: un bloque del Frente Amplio y otro bloque, el resto de los partidos, o casi todo el resto de los partidos. Al final, en ese blanco y negro, en ese accionar más parecido al de barrabrava que al de analistas serios, se llega a que se defiende a capa y espada el otro bloque que estaba liderado por el Partido Nacional, siendo Cabildo el más crítico en muchos de los aspectos. En muchas direcciones CA pagó el precio de quedar en el medio de la polarización.

Cabildo no estaba con el bloque Frente Amplio y no era el más alineado con el otro bloque, entonces pagó el precio de esa polarización en blanco y negro, esa pérdida de matices de gris. Podemos decir también que surgieron actores que compitieron con Cabildo en el terreno de Cabildo: el MPP, por ejemplo, hizo un trabajo casa a casa, barrio a barrio y muchos de los votantes del MPP que en el año 19 votaron a Cabildo, volvieron al MPP; (Pedro) Bordaberry, que en el año 19 no había participado, y muchos de sus votantes que no lo habían votado, volvieron a Bordaberry; el propio doctor (Gustavo) Salle tuvo, seguramente, entre sus votantes, muchos que habían sido cabildantes y que estaban molestos con todo el sistema.

Es decir, hubo atractivos para muchos votantes y no hubo esa capacidad de retención al haber quedado en el medio de esa polarización política. Esa es una lectura, una causa más.

También hubo rispideces internas en Cabildo, hubo rencillas intestinas.

Todos los partidos tienen sus divisiones y algunas incluso son mucho más profundas que las que hay en Cabildo, pero las procesan distinto, se procesan distinto. Las divisiones dentro del Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio se procesan a puertas cerradas y después se muestra una unidad, que será falsa, pero es lo que se muestra en la opinión pública. En Cabildo era más frontal todo y esas divisiones salían en la prensa rápidamente. Muchas veces, incluso, algunos de los actores recurrían a periodistas amigos para que se supiera la posición diferente de uno y del otro. Entonces yo creo que eso también nos hizo mal. Estamos mirando las causas de por qué se bajó tanto de aquel éxito a cómo nos fue, tal vez estas dos que yo he dicho sean las más significativas. Podemos agregar varias más…

Quiero preguntarle si tiene alguna autocrítica personal, como líder del partido.

Sí, por supuesto. El propio 27 de octubre dije claramente que soy el principal responsable, primero por no haber podido evitar el abanico de actores políticos hostiles a Cabildo. La hostilidad generalizada a Cabildo obedeció a posturas de Cabildo en el tema drogas, en el tema familia, en el tema deuda, en el tema forestación, en el tema seguridad pública, en el tema pequeña empresa. En todos los temas Cabildo fue muy radical y muy confrontativo. Yo, como principal referente, tal vez en alguna ocasión debí haber bajado la pelota al piso y no se bajó. Es posible que haya habido errores en algunas declaraciones, también, que nos pasamos de mambo.

Vamos a entendernos, en el 2019 los 14 legisladores electos por Cabildo éramos debutantes, el 15 de febrero de 2020, para los 14 era el primer día que entraban en el Parlamento. Entonces, errores se cometieron muchos, declaraciones inconvenientes tal vez hubo. Nuestra característica era y es, y seguramente seguirá siendo, ser frontales, decir las cosas como las vemos, como las sentimos.

Y el episodio que protagonizó su señora, Irene Moreira, que motivó su salida del Ministerio de Vivienda, con la entrega discrecional de viviendas en formato de alquiler, ¿no cree que también pudo haber pesado en ese bajón electoral? ¿No pudo haber pasado que la gente dijera: “Al final son más de lo mismo”?

Seguramente ese episodio afectó, seguramente, sobre todo el uso que se le dio. Yo parto de la base que hubo una tremenda injusticia. Las dos personas que fueron las que al final fueron beneficiadas, porque fueron dos casos, dos viviendas, esas personas cumplían con los requisitos que establecía la norma para darles la vivienda. Eso lo dictaminaron los servicios sociales del Ministerio, que no eran de Cabildo. Y se aplicó una resolución que se venía aplicando desde hacía mucho tiempo, y seguramente se aplicó mal, era con otro espíritu, lo que sea, pero se venía aplicando. A tal punto, que la ministra hizo poner en el expediente que ella era la interesada. Todo salta porque la ministra en el expediente pone: “La ministra solicita que se...”. Entonces, ella estaba convencida de que no estaba cometiendo nada irregular.

Por supuesto que, una vez producido el hecho, y sobre todo a partir de una campaña, que se orquestó para mostrar lo gravísimo del hecho, quedó al nivel de cualquier otro tipo de escándalo que hubo en este gobierno. “Es más de lo mismo”, como usted decía, o “son todos iguales”. Pero en realidad, en el hecho de ella no hubo un solo peso que perdiera el Estado. Se lo presentó como más de lo mismo, pero no es comparable con ninguno de los otros escándalos que han saltado y están saltando todavía, referidos a administradores públicos. Lo de ella no le generó ni una pérdida al Estado, y aparte con eso se ocultó todo lo bien que hizo el ministerio en los años en que ella fue ministra: el cambio del sistema constructivo, la baja de los intereses de las cooperativas… Hubo cambios muy significativos en los tres años en que Irene fue la ministra que quedan opacados, ocultados, porque decidió aplicar una resolución en dos casos puntuales, en los cuales, repito, los servicios sociales del ministerio dijeron que reunían los requisitos de los beneficiarios.

Me parece que hubo una gran injusticia. Me pregunta si eso afectó, yo creo que sí que afectó, pero afectó sobre todo el manejo que se hizo de eso. No que el hecho en sí ameritara que afectara. Esa es mi visión hasta el día de hoy. Hubo una gran injusticia y lo voy a seguir diciendo hasta que entre en el cajón: lo voy a seguir diciendo porque estoy convencido de eso.

¿Por qué naufragó la iniciativa del Cabildo de un referéndum “contra la usura y por una deuda justa”? Le pregunto porque a priori, daba la impresión que era una consulta “simpática” para con la ciudadanía.

Yo creo que hubo una gran mezquindad de todo el sistema político en un tema que requiere urgente una solución. El sistema político miró para el costado, y no me refiero al plebiscito, me refiero sobre todo a lo previo al plebiscito, porque el plebiscito surge porque no hubo ley. Cuando se trató la ley en el Parlamento, Cabildo quedó totalmente solo, y no hubo ni siquiera el intento de modificar el proyecto de Cabildo. El proyecto estuvo casi tres años en la comisión correspondiente del Senado, y no hubo aportes: “Vamos a mejorarle esto, vamos a sacarle esto”, nada. Se fue, simplemente, con la plancha en alto para dejarlo sin efecto. Pero cuando se fue del Senado a la sesión, ahí quedaron solos los votos de Cabildo. Entonces, la primera razón por la que no se llega es que Cabildo quedó solo.

Segundo, hubo una suerte de intencionalidad de que esto no prosperara. Hubo, cómo decirlo, lineazos de los distintos partidos para que su militancia no firmara, porque esta iniciativa la llevaba adelante Cabildo, y por lo tanto “no se le puede dar a ganar una a Cabildo”. Todos lo partidizaron, como que esto fuera una causa de un partido, cuando es una causa nacional. Y Cabildo no tiene la estructura, no tiene la fuerza que puede tener el Pit-Cnt con 400.000 afiliados, y con un partido como el Frente Amplio que puede apoyarlo, como pasó con la firma por la Seguridad Social, aunque estaban divididos. Tienen otra fuerza, y Cabildo con su estructura, con sus escasos recursos y con su militancia logró juntar las firmas. Estamos convencidos de que esas firmas realmente están, solo que hay cuarenta y pico de mil firmas que no se validaron porque no coinciden con la firma, pero yo creo que una demostración de que son firmas reales es que se publicó la nómina de los cuarenta y pico de mil y no hay uno solo que haya dicho: “Yo no firmé y estoy en la lista”, no hubo uno solo.

Las firmas no coinciden, mucha gente con el tiempo cambia su firma. Lo que es incomprensible es que se valide este método de juntar adhesiones si no se puede controlar después. Ahora vamos a presentar un proyecto de ley para que estas convocatorias sean con la huella dactilar. Así es facilísimo, porque con un software rápidamente se detecta si es la persona o no. Será un proyecto para que, en el futuro, cualquier consulta popular sea con huella dactilar; hoy es solo para los referéndums, pero no para los plebiscitos.

Este verano fue noticia que su suegro denunció a su nieto —que resulta ser hijo suyo— por robo. El tema llegó a los medios, y usted dijo hace poco que trataron a su hijo “como Jack, el Destripador”. ¿Por qué?

Claramente se hizo de eso una bomba informativa. Se cortó la feria judicial, apareció el fiscal y el juez un 8 de enero, y fue la sensación mediática por varias horas. Y no hubo delito. El fiscal archivó la causa porque no hay delito. Lo que hay es un tema administrativo que se arregla con una reparación. Y yo digo: ¿amerita todo eso que se hizo? Lo trataron como si hubiera sido un criminal a nivel de Jack, el Destripador. Ahora las causas, ¿por qué lo trataron así? Yo no quiero entrar en eso porque me comprende en las generales de la ley, y no me queda cómodo hablar de eso.

Le quiero preguntar por el caso Besozzi. Los socios de la coalición cuestionan la imparcialidad de la fiscal Stella Alciaturi. Por otro lado, está imputada toda la plana mayor de la ex Intendencia de Soriano, y en el caso del exintendente blanco, estamos hablando de siete delitos, algunos de ellos muy graves. ¿Qué lectura tiene esto?

Yo lo he dicho desde el primer momento: no entro hasta que la Justicia se expida en condenar a Besozzi y se sepa que es culpable o no. No entro en eso, esperemos que la Justicia se expida. Si es culpable que pague, como cualquier hijo de vecino, que se responsabilice y que le apliquen lo que le tengan que aplicar como a cualquier hijo de vecino. Y si como él dice, tendrían que ir los 19 intendentes para adentro, que vayan los 19 intendentes a la Justicia. Para mí no hay dos lecturas. Si finalmente se termina comprobando que todo eso que le imputan es real, que lo pague. Más allá de que Besozzi es una persona muy querida en Soriano, que tiene mucho apoyo. Honestamente, si tuviera que apostar, apuesto a que gana la intendencia de vuelta.

¿Aún con esto?

Aún con esto. Pero la Justicia es la Justicia y si se comete un delito, que pague. En eso no hay dos lecturas. Yo lo que he dicho es que me ha hecho mucho ruido la reacción de los referentes del Partido Nacional, principalmente. Me ha hecho ruido. Yo digo: ¿Ahora salen a acusar que hay un sesgo político en la Fiscalía? Dicen que la Fiscalía es anti Partido Nacional y que no sé qué, y centran todo en eso. Y yo pregunto: ¿recién ahora se dan cuenta de que la Fiscalía actúa con sesgo político? ¿Realmente pensaban hasta ahora que la Fiscalía era totalmente objetiva y aplicaba el derecho a rajatabla como tiene que aplicarlo? Nosotros hace tiempo que venimos denunciando una Fiscalía sesgada, que actúa según quien sea el acusado, que hay causas que marchan como tiro y otras que son empantanadas años. Y no es casualidad, porque hay que ver quiénes son los acusados en cada caso. Y aparte tiene un agravante esto. Cuando la ciudadanía percibe que según quién sea el acusado, el resultado va a ser tal o cual, empieza a perder prestigio el sistema de justicia. Empieza a pensarse que hay justicia de una forma para uno y de otra para otro. Entonces, la justicia se empieza a deteriorar en la opinión pública. Y eso afecta al sistema democrático, que se basa en la Justicia como uno de sus tres pilares fundamentales.

Hay temas, sobre todo referentes al pasado reciente, o temas vinculados a la ideología de género y alguno más, que son temas en los cuales los fiscales y los jueces actúan —muchos de ellos, no quiero generalizar—, muchos de ellos, como militantes políticos, convencidos de una causa, y no como agentes de Justicia, aplicando el derecho con total objetividad. Ahora que acorralaron a un correligionario, que lo tienen contra las cuerdas, se dan cuenta de que la Fiscalía está sesgada. Hay una gran hipocresía en todo eso y eso es lo que yo he dicho.

¿Su partido va a insistir con que personas mayores de 65 años que están detenidas, en su mayoría por crímenes cometidos en la dictadura, no vayan presas a una cárcel, sino que queden en arresto domiciliario?

Nosotros vamos a insistir públicamente en todos los ámbitos para que se termine este proceso de venganza que está llevando presa a gente por meros testimonios, muchas veces totalmente incomprobables, sin pruebas, sin la prueba que requiere el derecho penal para condenar a alguien. Los propios fiscales actuantes han dicho: “Yo actúo por convicción”. Lo han dicho. O sea, sin pruebas están metiendo a gente presa. Vamos a seguir en eso. No vamos a presentar ningún proyecto de ley, porque no somos masoquistas. Sabemos claramente que, si no fue posible teniendo mayoría de la Coalición Republicana, hoy mucho menos va a ser posible. No vamos a presentar proyecto de ley, en ese sentido. Pero sí vamos a insistir, y yo esto lo estoy diciendo hoy a usted, como se lo digo a cualquier periodista: acá estamos ante un proceso de venganza y no de justicia.

¿Tiene sentido la Coalición Republicana ahora, en la oposición?

Una coalición tiene que hacerse con una finalidad. Una alianza o una sociedad de partidos tiene que hacerse con un fin. En el año 19 el fin era darle respuestas a la gente. El primer fin era ganar las elecciones, y después aplicar los cambios que íbamos a aplicar. El fin era darle respuesta a una mayoría del pueblo uruguayo que quería otras políticas en muchos temas. Que después lo hayamos hecho o no, es otro cantar, pero había una finalidad. Entonces se produce esa coalición, que fue exitosa en cuanto a cumplir la finalidad de acceder al gobierno. Y después esa coalición dio las mayorías en el Parlamento, en muchas ocasiones que eran muy críticas y necesarias dio la mayoría y la gobernabilidad hasta el último día, contra pronósticos de pájaros de mal agüero que decían que la coalición iba a durar seis meses o tres meses.

Y siempre venía el quiebre “por el lado de Cabildo”, decían. “El que se iba a ir era Cabildo”. Nosotros estuvimos hasta el último día, más allá de esas diferencias que tuvimos, que hablábamos recién, nosotros estuvimos en la coalición dando nuestros aportes. Y muchas veces dándole los votos que requería el gobierno para sacar adelante sus políticas. Ahora, hoy, ¿cuál es el fin de una coalición? ¿Cuál sería la finalidad de una coalición? ¿Que su voz suene más fuerte? ¿Sería esa nada más? Si es por conseguir que se vote el proyecto de ley tal, decimos que, si el proyecto es bueno, lo vamos a apoyar sin coalición. No es necesaria la coalición, si hay un proyecto que nos convenza.

O ganar en determinados departamentos ahora en mayo…

Los departamentos vienen como coletazo de lo que fue la Coalición Republicana, porque fue un acuerdo que se hizo el año pasado. Incluso nosotros pedimos que fuera como Coalición Republicana en los 19 departamentos, y los blancos quisieron que fuera solo en estos tres departamentos (Salto, Canelones y Montevideo). Pero esto es parte del último coletazo. Pero digo, la coalición como una entidad única de acción, ¿tiene sentido para qué? ¿Para aprobar proyectos en conjunto? Si el proyecto es bueno, lo vamos a aprobar. Si el proyecto es malo, no lo vamos a aprobar, así esté la coalición que esté y nos diga lo que nos diga. Lo mismo que hicimos en los cinco años anteriores en el Parlamento, cuando un proyecto no nos gustaba, por más que viniera del Poder Ejecutivo, no lo hemos apoyado.

Aparte, una coalición tiene que tener un líder, un vocero. La cabeza de la coalición en el periodo que terminó el 28 de febrero era, por circunstancias notorias, el presidente de la República. ¿Quién es el cabeza o el vocero de la coalición si formamos una coalición ahora? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a representar a Cabildo Abierto en esa coalición? ¿Va a ser Cabildo Abierto o va a aparecer un actor de otro partido? Entonces yo digo: a nosotros no nos representa nadie. Cabildo Abierto actúa con independencia. Vamos a apoyar los proyectos de ley que sean buenos, y si lo presenta alguien de los partidos de oposición, lo vamos a apoyar, si estamos convencidos de que es bueno, y no lo vamos a apoyar si estamos convencidos de que es malo. Y lo mismo pasa con los proyectos que presente el FA.

¿Cómo puede llegar a cambiar su liderazgo los próximos cinco años? Es decir, ¿qué cosas advirtió que debería cambiar de ahora en más para seguir teniendo la conducción del partido?

Ahora estamos preparando un congreso para establecer una nueva institucionalidad dentro de Cabildo, nuevos órganos que representen, que permitan que haya más representación en las decisiones de Cabildo. Será un órgano que no sea el congreso, que es demasiado pesado, digamos (son 500), el congreso es de convocatoria compleja. Vamos a hacer algo que sea más ágil, más dinámico, que tenga participación en las decisiones de Cabildo. Igual, siempre va a haber decisiones que van a recaer en el líder del partido, como pasa en cualquier partido. Hay decisiones que el líder, no es que no las quiera consultar, sino que no tiene ni tiempo para consultar, ¿no? Una llamada del presidente de la República: “Preciso o está de acuerdo con tal cosa”, el líder dice sí o no, pero no va a decir: “Espere que voy a consultar al partido y después le contesto”. Eso no existe, no existe.

En el partido hay gente que no está de acuerdo con la decisión del líder, y eso pasó en algunos casos, en este periodo anterior, donde yo como líder del partido muchas veces tomaba decisiones que generalmente tuvieron la unanimidad de apoyo dentro de CA. Pero en algunas de ellas hubo algún cabildante que hubiera hecho otra cosa. Creo yo que va a haber una representación mayor, sobre todo vamos a tener más presencia en el interior del país en la conducción del partido. Y vamos a darle más fuerza a los cabildos departamentales. Y el otro cambio sustancial va a ser en la comunicación interna, que, por más que se hicieron esfuerzos para mejorarla, es una de las grandes críticas que siempre se hace, que no le llegaba al militante de Cerro Largo, por ejemplo. No le llegaba lo que estaba haciendo Cabildo. Ese tipo de cosas son las cosas que vamos a empezar a cambiar. Tendremos una dirección de la juventud, de la mujer, de distintos ámbitos, para que empiecen a haber movidas en ese sentido.

¿Es feliz?

(Se ríe) Es una pregunta compleja… Toda mi vida tuve una vocación de servicio. Yo me podía haber ido a los 20 años para el campo, yo tenía un campo de mi familia en Treinta y Tres, después lo vendí y compré en Artigas. Podría haberme dedicado a eso. Sin embargo, preferí la carrera militar y tuve 46 años en la carrera militar, porque veía una vocación de servicio a la sociedad. Al terminar la carrera militar me pude haber ido tranquilamente para mi casa y no complicarme con tantas cosas de la política. Y sin embargo, decidí continuar mi vida de servicio en esto. Yo soy feliz, en la medida en que veo que lo que hago es de cierta utilidad, por haber puesto arriba de la mesa una problemática como la de la deuda. Acá en el Uruguay la mayoría de los ciudadanos —no quiero ser despectivo— no sabían ni qué quería decir la palabra “usura” hace cinco años. Hoy lo tienen claro y son conscientes de que están siendo carneados por especuladores usureros. Bueno, eso fue un aporte de Cabildo, más allá del resultado real. Cierto resultado ya hubo con una reestructura que se hizo el año pasado para cierto nivel de deudores, hubo cierta sensibilización.

¿Cuántos, antes de Cabildo, se cuestionaron la forestación en las mejores tierras del país? Ahora hay cierto cuestionamiento de que se plante en Colonia, en Soriano. Fue a partir de esa propuesta y de esa lucha de CA en ese tema. Ahí vamos a insistir también. O el tema droga, el tema familia, el tema pequeña empresa. Yo creo que todas esas banderas sirven, en la medida que uno vea que se avanza y que se sensibiliza, aunque después las soluciones vengan con otro sello y el padre de la criatura parezca ser otro. Sabemos que muchas veces la movida inicial la hemos comenzado nosotros. Yo me siento feliz si pude haber metido algo de eso. A veces me siento frustrado porque cosas que quise no se movieron, o no salieron como yo pensé. Pero le diría que soy feliz de a ratos.

