Curiosidades

“Ahora”: guerra de bengalas puertas adentro de una clase en un liceo de Catamarca

Montevideo Portal

Un centro de educación secundaria de la provincia de Catamarca quedó en el centro de la polémica luego de que estudiantes de cuarto año protagonizaran una peligrosa “guerra de pirotecnia” dentro de un aula, utilizando bengalas encendidas lanzadas como proyectiles.

El hecho fue registrado por alumnos con sus teléfonos celulares y las imágenes circularon en las últimas horas a través de redes sociales, tal como informó el periodista argentino Mauro Szeta.

En las imágenes se observa cómo varios estudiantes encienden bengalas dentro del aula y, luego de que uno de ellos grita “ahora”, comienzan a lanzar la pirotecnia entre gritos, humo y chispas.

?? GUERRA DE BENGALAS EN EL AULA

- Alumnos de cuarto año de la Escuela Secundaria N°8 “Gobernador José Cubas” se filmaron tirando pirotecnia adentro del colegio

?? Catamarca pic.twitter.com/hiMmrLnWOz — Vía Szeta (@mauroszeta) March 16, 2026

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