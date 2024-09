“Agua destilada” y “monumento al bla, bla, bla”: Domenech criticó proyecto sobre infancia

Política

El senador cabildante Guillermo Domenech fue crítico este martes con el proyecto de ley de primera infancia, al que se refirió como “agua destilada”, un “monumento a la nada” y al “bla, bla, bla”, y que provoca una “inflación orgánica” en el Estado. Pese a los cuestionamientos, durante su intervención en la discusión parlamentaria, el legislador afirmó que votará la iniciativa.

Al principio de su oratoria, Domench recordó que días atrás había tirado a un contenedor una colección de registros de leyes y decretos. “Debía ocupar unos 10 metros de la biblioteca que heredé de mi padre. Monumental colección de leyes que no se aplican, que no tienen ningún sentido, y que no han servido para nada”, dijo. Y agregó de inmediato: “Cuando me plantearon que se iba a votar este proyecto, me puse a leerlo, y creo que es un enorme monumento al progreso escrito, con el que últimamente nos autosatisfacemos”.

Luego, el legislador relató que la primera parte del proyecto está dedicada “a repetir principios y deseos”, mientras la segunda parte “se dedica a crear una nueva institucionalidad”, lo que según el cabildante “supone también la inflación orgánica del Estado uruguayo”. También consideró que la iniciativa es “una terrible burla a los niños pobres, porque sería una confesión” de que no se está haciendo lo que se debe.

“Creo que es un gran monumento a la vacuidad, por no decir un gran monumento al bla, bla, bla. Me llama poderosamente la atención que el Estado uruguayo no coordine el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], el Inisa [Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente], ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. ¿No existen esas coordinaciones? ¿Necesitamos aprobar una ley para coordinar todo eso?”, señaló después.

En esa línea, Domenech se manifestó en contra de la creación de comisiones en el Estado, pero dijo que votará el texto en discusión este martes en el Senado “para acompañar a la coalición”.

“Pero es un enorme monumento a la nada. Y tenemos que ser sinceros. Los problemas de la infancia se arreglan con políticas que generen trabajo para esas familias y que les permitan hacer frente a las necesidades básicas con dignidad. No se trata acá de coordinar nada. Ya debería estar todo coordinado. Tenemos muchos años de institucionalidad para darnos cuenta de que nos despertamos y no tenemos la coordinación necesaria para cumplir con los deberes del Inau, de ASSE, del Mides. Así que a mí esto me parece que es como el agua destilada: inodora, incolora e insípida; voy a acompañarlo si cuenta con los votos de la coalición”, concluyó.

Las palabras de Domenech generaron la reacción del senador frenteamplista Eduardo Brenta, quien consideró los dichos del cabildante como “un profundo error” que “demuestra el desconocimiento del funcionamiento del Estado y de los distintos organismos”. En ese sentido, el opositor apuntó a que “muchas veces” en el Estado se generan “guetos” que, entre otras cosas, “imposibilitan” el uso adecuado de los recursos públicos.