“Agarré el cuchillo para asustarlo”: joven a prisión preventiva por apuñalar a su novio

Montevideo Portal
La Justicia dictó prisión preventiva para la adolescente de 16 años acusada de apuñalar a su novio, el joven de 21 años Santiago Nahuel López Montes, en una vivienda de Lanús, Argentina.
La decisión se tomó tras la audiencia del martes 2 de diciembre, en la que se rechazó el pedido de detención domiciliaria solicitado por su defensa, según consignó este miércoles el portal TN. La joven fue capturada tras pasar varios días prófuga, detalló el citado medio.
Según su declaración ante el fiscal a cargo, el ataque fue producto de una discusión que derivó en un forcejeo en el que ella tomó un cuchillo con la intención de “asustar” a su novio. “Estaba muy asustada y agarré un cuchillo porque lo quería amenazar para asustarlo, pero estiré mi brazo, le amagué hacia el pecho, y en eso me dice ‘me diste en el corazón’”, indicó.
Según su versión, él la agredió, la amenazó e incluso la empujó antes de que ella lo atacara. “Me dijo ‘hija de puta, qué hiciste, te voy a matar’ […] y me agarró de los pelos, me dio la cabeza contra la puerta y me escupió en la cara”, señaló.
“Cuando vino la Policía, les dije que estaba muy asustada, que tuvimos una pelea y él quiso saltar la reja y se enganchó. Eso es lo que les dije porque tenía miedo de que me llevaran presa, que me pegaran”, manifestó.
La acusación formal la señala por homicidio calificado por el vínculo, y la Fiscalía consideró que los riesgos procesales —incluido el riesgo de fuga— impedían otorgarle prisión domiciliaria.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]