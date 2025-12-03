“Agarré el cuchillo para asustarlo”: joven a prisión preventiva por apuñalar a su novio

Internacionales

La Justicia dictó prisión preventiva para la adolescente de 16 años acusada de apuñalar a su novio, el joven de 21 años Santiago Nahuel López Montes, en una vivienda de Lanús, Argentina.

La decisión se tomó tras la audiencia del martes 2 de diciembre, en la que se rechazó el pedido de detención domiciliaria solicitado por su defensa, según consignó este miércoles el portal TN. La joven fue capturada tras pasar varios días prófuga, detalló el citado medio.

Según su declaración ante el fiscal a cargo, el ataque fue producto de una discusión que derivó en un forcejeo en el que ella tomó un cuchillo con la intención de “asustar” a su novio. “Estaba muy asustada y agarré un cuchillo porque lo quería amenazar para asustarlo, pero estiré mi brazo, le amagué hacia el pecho, y en eso me dice ‘me diste en el corazón’”, indicó.

Según su versión, él la agredió, la amenazó e incluso la empujó antes de que ella lo atacara. “Me dijo ‘hija de puta, qué hiciste, te voy a matar’ […] y me agarró de los pelos, me dio la cabeza contra la puerta y me escupió en la cara”, señaló.

“Cuando vino la Policía, les dije que estaba muy asustada, que tuvimos una pelea y él quiso saltar la reja y se enganchó. Eso es lo que les dije porque tenía miedo de que me llevaran presa, que me pegaran”, manifestó.

La acusación formal la señala por homicidio calificado por el vínculo, y la Fiscalía consideró que los riesgos procesales —incluido el riesgo de fuga— impedían otorgarle prisión domiciliaria.

