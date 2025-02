¿Adicta a la fama? La extraña aparición de Elizabeth Holmes desde la cárcel

Internacionales

Elizabeth Holmes, la exCEO de Theranos que está presa desde 2023, dio su primera entrevista desde la cárcel. La empresaria que cumple una condena por fraude brindó su testimonio a la revista People e hizo hincapié en cuánto extraña a su familia.

Sin embargo, la nueva faceta de Holmes llamó la atención de algunos medios de comunicación, entre ellos, The Verge.

“He oído decir que la fama es la droga más adictiva de todas. Siempre he sido escéptico al respecto, pero la saga de relaciones públicas de Elizabeth Holmes me hace preguntarme si, de hecho, es verdad”, escribió la periodista Elizabeth Lopatto.

Holmes, de 39 años, cumple una condena de 11 años por estafar a inversores de su empresa por varios millones. El pasado 30 de mayo, la mujer de 39 años llegó a la prisión federal de mujeres en Bryan, cerca de Houston, después de que una corte negara su última petición para permanecer libre mientras apelaba la condena por fraude.

La periodista de The Verge hizo hincapié en el modo en el que la empresaria intenta rehabilitar su imagen, que comenzó desde hace meses con un perfil del New York Times “como parte de una campaña de rehabilitación de la imagen: no la llamen Elizabeth, ahora es Liz”, indicó Lopatto.

“El perfil de People reutiliza muchas de las fotos de glamour del New York Times , lo cual tiene sentido: es difícil conseguir fotos de reclusas. Pero incluso si Holmes está en prisión, su publicista está trabajando horas extra. Al igual que en el perfil de The Times, el énfasis está en Holmes como madre y en lo difícil que es para ella estar lejos de sus hijos”, agregó.

“No soy la misma persona que era en ese entonces”, dijo Holmes a People, e insistió en que Theranos, más que un fraude, fue un fracaso. “Me mata hacer sufrir a mi familia como lo hago yo”, expresó la empresaria. “Pero cuando miro hacia atrás, a mi vida y a estos ángeles que han entrado en ella, puedo superar cualquier cosa. Me dan ganas de luchar por todo”, agregó.

“Tal vez hubiera manejado su imagen de otra manera. Para empezar, probablemente hubiera esperado unos años más antes de intentar buscar redención”, dijo la periodista, y recordó las “agotadoras horas que esperaba de sus empleados, los diagnósticos erróneos de VIH y abortos espontáneos”, así como “las mentiras”.

“Pero parece que Holmes no puede soportar esperar ni contar la verdad sobre Theranos. Así que le cuenta a People historias sobre cómo guardó su leche materna para poder sentir una conexión con su hijo. También está esta afirmación, que me da curiosidad: ‘Más tarde, Holmes habló con el director de la prisión sobre permitir que las mujeres amamantaran en privado y las autoridades finalmente construyeron múltiples salas de lactancia en las unidades de alojamiento en 2023’. ¿Debo creer que Holmes tiene tanta influencia en una prisión como para lograr que se construyan las instalaciones? ¿O esas instalaciones ya estaban planificadas? No está claro en el relato de People”, escribió la periodista.

Holmes se convirtió en una estrella de Silicon Valley cuando anunció que Theranos iba a desarrollar tecnología para perfeccionar las pruebas de sangre a través de un dispositivo de diagnóstico médico de amplio rango, y que apenas requería unas gotas de sangre.

Como fundadora de esta empresa, Holmes se convirtió en una celebridad de la tecnología y fue capaz de atraer inversiones de reconocidas figuras políticas y de algunos de los personajes más ricos del mundo, entre ellos Rupert Murdoch; el fundador de Oracle, Larry Ellison; y la cadena de farmacias Walgreens.

Theranos también alcanzó fama por la entidad de los miembros de su junta directiva, como los ex altos funcionarios estadounidense Henry Kissinger, George Shultz y Jimm Mattis.

Sin embargo, la suerte de la mujer que desertó de la Universidad de Stanford llegó a su fin cuando una investigación de The Wall Street Journal cuestionó la capacidad de los dispositivos de Theranos y la validez de las pruebas de sangre.

Además de su tiempo en prisión, la justicia ordenó a Holmes a pagar 452 millones de dólares a los inversores defraudados.

Según The Wall Street Journal, la mayoría de los reclusos de Bryan están condenados por delitos de cuello blanco, cargos menores relacionados con drogas y por acoger a inmigrantes ilegales.

En 2014, Forbes valoró la fortuna de Holmes en 4.500 millones de dólares y la describió como la mujer multimillonaria más joven que no heredó su fortuna.

Con información de AFP