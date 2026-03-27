“Acelerá porque te mato”: ladrón robó estación de servicio y amenazó a una mujer para huir

Policiales

Montevideo Portal

Una situación de máxima tensión ocurrió en la mañana de este viernes en una estación de servicio ubicada en la intersección de camino Maldonado y Turín, en el barrio Bella Italia de la ciudad de Montevideo, luego de que un hombre llegara en moto al lugar para robar.

Según consignó Telenoche (Canal 4), el delincuente descendió del vehículo, se dirigió al comercio y redujo a la encargada para así llevarse el dinero de la recaudación. En eso, un policía de particular llegó a la estación y, al notar lo que estaba ocurriendo, le quitó la llave a la moto del ladrón y lo esperó detrás de los surtidores.

Una vez que el malhechor se dio cuenta de la presencia del efectivo, salió del lugar con la trabajadora como escudo. De esa manera, comenzó a irse del lugar y, tras caminar unos treinta metros, empujó con fuerza a la empleada —que cayó al piso y se golpeó en la cabeza— y huyó a pie a toda velocidad.

Como no podía irse en la moto, quiso ascender a un ómnibus que pasaba por el lugar, pero el chofer no le abrió las puertas. Luego de eso, se subió a la caja de una camioneta y amenazó a la conductora, que estaba con sus hijos, para que se fuera de la escena. La mujer condujo hasta la esquina con Copérnico, lugar en donde el ladrón finalmente huyó.

La mujer contó al citado medio que el delincuente le dijo: “Acelerá porque te mato”. A su vez, la propietaria de la estación de servicio, que es hermana de la encargada que fue aprehendida por el ladrón, dijo que el comercio fue robado hace dos días y supone que el responsable es el mismo, que en esa ocasión llegó vestido con un uniforme policial.

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