“Abuso del radar” vs. “suelto de boca”: polémica entre blancos de Maldonado por tránsito

El director de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, respondió a uno de los candidatos a jefe comunal del departamento por los nacionalistas, el diputado Rodrigo Blás.

Luego de que el legislador afirmara que en Maldonado tiene lugar una situación de “abuso del uso del radar”, Pígola afirmó que esas declaraciones las consideraba como “demagogia”, según dijo el lunes en diálogo con FM Gente.

“Cuando alguien sale a opinar de esa manera es sin mucho fundamento. No hay nada que se haga con respecto a la fiscalización que no esté basado en un respaldo legal, o por decreto, o por resoluciones del intendente, o por reglamentos nacionales, como es el sistema de radares. Cuando uno dice 'voy a hacer tal cosa', a ver... estamos autorizando a que la gente piense que lo que se está haciendo está mal. Y desde el momento en que se ha bajado la siniestralidad fatal, y la siniestralidad toda, uno no puede hablar así tan suelto de boca para ver si rescata votos de algún lado. Eso no está bien”, dijo Pígola.

“Yo prefiero muchas veces ni hablar de esto porque sería entrar a discutir o a darle la importancia que no debe tener. Quizás alguno compre. Pero que sepa muy bien de que esto no es soplar y hacer botella. Tiene que haber una serie de decretos nacionales y departamentales para que se pueda modificar lo que ya se está implementando”, agregó.

El director Pígola es convencional blanco, electo por la lista que en las internas de 2024 encabezó Miguel Abella, ahora también candidato a intendente con el apoyo del jefe comunal Enrique Antía.

Días atrás, al referirse a los radares instalados en el departamento, Blás afirmó que entiende que hay dispositivos de fiscalización “en lugares injustificados, que no representan más nada y que parecería que tienen solo la intención de agarrar a alguien desprevenido en lugares que no representan peligro y con velocidades muy por debajo de lo que usualmente debería estar en la zona”.

“No es una defensa de que la gente no cumpla, simplemente es que, si determinado radar produce una cantidad de multas, no es para aplaudirlo, es para buscar otra solución, es decir, algo está mal, porque la gente no es infractora por sí misma”, dijo después.