“Absolutamente exagerado”: Robert Silva cuestiona “criterios” de FA por sanción a Da Silva

Política

La interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, fue suspendida en un tenso cruce entre los senadores Nicolás Viera y Sebastián Da Silva. La bancada del Frente Amplio (FA) considera aplicar el artículo 115 de la Constitución para suspender al dirigente de Espacio 40 —para ello, necesita un apoyo de dos tercios—, un accionar que el legislador colorado Robert Silva considera “absolutamente exagerado”.

En diálogo con Montevideo Portal, el excandidato a la vicepresidencia, que consideró el exabrupto como “lamentable”, cuestionó el criterio del Movimiento de Participación Popular (MPP) y recordó cuando el diputado Juan José Domínguez le dijo “oligarca puto” al expresidente Luis Lacalle Pou en plena sesión.

“Es lamentable que se haya generado esa situación a partir de idas y venidas de unos y de otros. Lo que creo que no es el mismo criterio que el MPP ha tenido y sustentado ante situaciones que lamentablemente los han tenido a ellos como protagonistas. Fue un diputado del MPP el que hace unos años le dijo ‘oligarca puto’ al expresidente de la República y no vi que propiciara ninguna actividad vinculada con la aplicación del artículo 115”, dijo el expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Silva llamó a los legisladores “a procurar que el clima y que el relacionamiento en el Senado sean mejores”. El dirigente colorado planteó “que no existan provocaciones ni difamaciones que generen estos exabruptos, que sin duda hubo por parte del senador”. “Viera generó una situación acusándolo de participar de la estafa más grande de la historia y vino la reacción”, afirmó.

El exjerarca de la ANEP sostuvo que el clima generado en la interpelación a Fratti “no hace bien”. Y reflexionó: “Todos tenemos que trabajar para mejorar”. De todos modos, Silva insistió en que el hecho de que el FA quisiera aplicar el artículo para sancionar a Da Silva “es absolutamente desmedido”.

“No valoraron con la misma vara cuando un diputado de ellos actuó como actuó en el plenario de diputados. Son esas cosas que tenemos que procurar que no vuelvan a pasar, entre todos”, expresó.

Silva consideró que las rispideces entre el oficialismo y la oposición en esta nueva legislatura pueden tener que ver con “situaciones que se dieron y se arrastran de otro momento”.

“En el gobierno anterior, nosotros tuvimos una oposición tenaz de parte de quienes hoy son gobierno, con actitudes como quedaron en evidencia en la Caja de Profesionales”, ejemplificó el senador colorado.

Silva reconoció que las bancadas de todos los partidos deben “trabajar desde la perspectiva de que al gobierno le vaya bien”, porque de otro modo “no se construye”.

“Por eso la oposición tiene que existir, para marcar las cosas que están mal, como esto que hicieron de María Dolores, que está muy mal técnicamente, como quedó demostrado, y jurídicamente tiene violaciones constitucionales, legales, reglamentarias que hay que poner en evidencia”, expresó.

Silva no descartó la posibilidad de que el FA haya realizado “una estrategia política” al “levantar la sesión para evitar y distraer el tema de fondo, que era María Dolores”.

El pasado jueves, Senadores del oficialismo emitieron un comunicado en el que condenaron que Da Silva haya llamado “puto de mierda” a Viera.

En tal sentido, el FA expresó que “Uruguay necesita del fortalecimiento y del establecimiento de un clima de diálogo que afiance y profundice la democracia, ante los grandes problemas nacionales que afectan a nuestro país”.

“En este marco, rechazamos enfáticamente toda acción política orientada a debilitar la calidad del diálogo político en el Uruguay, venga de donde venga”, subrayó. Además, manifestó “su total respaldo y solidaridad con el Senador Nicolás Viera, quien fuera increpado y agraviado por el Senador Sebastián Da Silva”.

Por ende, expresó “su más enfática condena a estas prácticas violentas y discriminatorias dentro del recinto parlamentario. Es inadmisible que en el año 2025 un senador de la República amedrente y agravie en sala con insultos homofóbicos”.

Por último, desde el FA se informó que se “evalúa llevar adelante todas las acciones parlamentarias previstas en el reglamento de la Cámara de Senadores y en la Constitución de la República para denunciar lo sucedido, en defensa de la democracia en toda su extensión imaginable”.