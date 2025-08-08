“Abríguense”: la advertencia de meteorólogos y el posible ingreso de ciclón desde Brasil

Locales

El observatorio meteorológico brasileño Metsul pronostica la formación de un ciclón extratropical en el océano Atlántico, que se alejará del continente y traería una masa de aire frío, principalmente para el sur de Brasil y el noreste uruguayo.

En un principio, las inclemencias se originarán en una zona de baja presión en el estado de Río Grande do Sul y, a medida que se desplaza por la costa, se profundizará “gradualmente” y se alejará sin generar mayores consecuencias sobre nuestras playas.

El meteorólogo Guillermo Ramis definió el fin de semana venidero como un “subibaja permanente” en cuanto a las temperaturas: este viernes habrá mínima de 8° y 11° de máxima, el sábado 6° de mínima y 12° de máxima y el domingo 3° de mínima y 15° de máxima.

“Es un fin de semana con sol pero con frío. Abríguense; de más está decirlo, pero lo que abunda no daña”, resumió el pronosticador en el programa Informativo Sarandí (690 AM).

Por otra parte, Nubel Cisneros brindó su pronóstico con motivo de un fin de semana que tendrá el clásico entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo el sábado. Según el meteorólogo, será un partido que se jugará con un cielo despejado.

“La temperatura estará entre 10° y 12°; con sol pero frío. Fíjense la sensación térmica: de 7° a 8°; se van a congelar. Consejo para este día: si sale este día, lleve un abrigo pero no demasiado pesado”, dijo en el informativo Subrayado (Canal 10).