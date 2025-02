“A veces uno quiere estar en la palestra”: Valverde apoyó a Negro y criticó a Martinelli

Política

La futura subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, respaldó a Carlos Negro tras las polémicas que generaron sus dichos en los que aseguró que “la guerra contra el narcotráfico está perdida”. En esa línea, la jerarca designada cuestionó las declaraciones del actual ministro, Nicolás Martinelli, sobre el tema y recordó que “él todavía es gobierno”.

Valverde aseguró que la crítica del líder del Ministerio del Interior a su sucesor “son contiendas políticas”. “Yo no quiero asignarle responsabilidades porque no soy él. Yo me conduzco de otra forma, pero son contiendas políticas, chisporroteos. A veces uno quiere estar en la palestra y que se hable de uno, aunque él todavía es gobierno”, afirmó en Desayunos informales (Canal 12).

Según la subsecretaria designada, Martinelli “debería de hacerse responsable de las cosas que están sucediendo hoy, más que alertar a la población de algo que no estamos diciendo”.

La futura jerarca respaldó a Negro y aseguró que en el gobierno entrante “nadie está vencido”. “No entramos vencidos, pero, a veces, los tonos triunfalistas son un poco peligrosos, en el sentido de prometer fórmulas fáciles. Tenemos estrategias, por supuesto que este tema es complejo”, aclaró la contadora pública.

En esa línea, Valverde insistió en que “la realidad se vuelve más compleja cada vez, no solo porque el narcotráfico está avanzando, sino que la violencia en el narcotráfico está cada vez más presente y ya no ocurre en territorios donde, a veces, se naturaliza”. Así, la subsecretaria designada recordó la balacera del pasado domingo en Pocitos, en la que un menor de edad y su madre resultaron heridos.

La contadora pública aseguró que las “estrategias” que la nueva gestión de Negro debe implementar “son otras”.

“La respuesta a esta problemática es compleja; hay que trabajar multiagencialmente. Ya iniciamos conversaciones y coordinaciones con Aduana, con DGI tenemos que trabajar también, con Defensa Nacional, con el Banco Central. Lo que hay que hacer es intervenir en esos mercados en los que el narcotráfico se va haciendo más fuerte. En cuanto a la violencia contra las personas, lo que más complica en este momento tiene que ser combatida con represión, investigación y las penas que correspondan”, dijo Valverde.

Los dichos de Negro

Después de que Martinelli lo cuestionara en redes sociales, Negro volvió a aclarar sus dichos. En ese sentido, el exfiscal dijo que “la guerra contra el narcotráfico está perdida” y planteó alternativas.

“Hoy en Radio Sarandí dijimos que la fantasía de derrotar al narcotráfico ha fracasado con total éxito, acá y en todas partes del mundo. Incluso los que han dedicado mayor presupuesto a esta ‘guerra’ muestran resultados claramente adversos”, comenzó el designado ministro del Interior.

En esa línea, Negro reafirmó que su postura busca “intervenir en forma inteligente para que las bandas no puedan combatir en forma violenta”. “En definitiva, seleccionar los objetivos para mostrarles a los delincuentes más violentos que matar no es gratis”, agregó.

El actual ministro del Interior había cuestionado los dichos de su sucesor en el informativo matutino. “Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino”, escribió en X.

Martinelli sostuvo que “no hay que prometer lo imposible, pero la seguridad exige ambición y firmeza”. “Si damos la lucha por perdida, el crimen solo va a crecer. Controlar y reducir su impacto es posible, pero requiere convicción y trabajo constante. Cada medida, cada esfuerzo debe apuntar a que el delito retroceda cada vez más. No es una guerra perdida si damos la pelea todos los días”, agregó.