“A veces Rivera se siente abandonado”: el reclamo de edila de FA en comité que se viralizó

Montevideo Portal

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video filmado en Rivera que muestra una reunión en el marco del programa “El FA te escucha”, la reedición del plan que llevó adelante la fuerza política de izquierda en la campaña electoral de 2024 para conocer las inquietudes de los votantes, que tuvo como protagonista a la edila departamental Daiana de Mello.

La actividad estuvo encabezada por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la exsenadora y actual directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, Silvia Nane. Ante ellos, la curul tomó la palabra en determinado momento y se despachó con un discurso sobre el estado del partido y del gobierno en el departamento.

“La gente votó al Frente Amplio de nuevo con una esperanza que hoy se ve marchita, porque no llenó la expectativa de la gente”, comenzó De Mello, que aclaró desde el comienzo que sus palabras no eran para “ponerle palo a la rueda”.

Una de las críticas más directas apuntó al Ministerio de Desarrollo Social. “El Mides está trabajando horrible: no se trabaja bien, no se conoce la necesidad de la gente, se ayuda a quien no necesita y quien necesita queda fuera”, sostuvo.

Además, contó que ella todos los viernes atiende al público en la Junta Departamental y que la gente llega a desahogarse tras malas experiencias con el organismo. “La gente va allá y sale llorando”, dijo.

De Mello también cuestionó la situación del Hospital de Rivera. Si bien reconoció que hubo mejoras edilicias, señaló que “siguen las mismas carencias”: esperas de tres o cuatro horas para ser atendido y funcionarios que, según describió, no cumplen con su trabajo.

“La gente está cansada del manoseo”, afirmó y puso en contexto los episodios de violencia contra personal de salud que aparecen en los titulares de los medios de comunicación. En materia de salud mental, dijo: “Se habla mucho pero poco se hace. Para conseguir una consulta con un psicólogo o un psiquiatra hay que esperar tres, cuatro o cinco meses”.

La edila, que proviene del Partido Colorado y se incorporó al Frente Amplio, defendió su trayectoria de militancia y cuestionó a quienes hacen política “desde atrás de un escritorio”. “Sigan viniendo, porque a veces Rivera se siente abandonado o fuera del mapa, porque somos lo último de lo último”, comentó.

“Yo me pongo en el lugar de ustedes: salir de allá y venir a toparse acá con Rivera, que es solo problema —porque hay gente que está solo para hacer problema y no para sumar ni construir—, pero realmente yo quiero un cambio en Rivera. Quiero que la gente piense que nosotros podemos llegar más y que no se desilusione”, cerró.