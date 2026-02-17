“¿A qué le temen?”: oposición y FA debaten en qué cámara tratar investigadora por Cardama

Política

El senador frenteamplista Sebastián Sabini promovió este martes la creación de una comisión preinvestigadora a los efectos de “defender el interés nacional” y esclarecer dudas con respecto al proceso de compra de las patrulleras oceánicas al astillero Cardama durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

En el documento, Sabini solicitó analizar el contrato firmado en diciembre de 2023 entre el Ministerio de Defensa y el astillero español Cardama por € 82 millones para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV). El planteo surge tras la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato por “irregularidades e incumplimientos contractuales graves”, entre ellos la constatación de que la garantía presentada “no existía o, peor aún, que lo que se tenía era un documento falso”, según expresó el presidente Yamandú Orsi.

El documento también recoge cuestionamientos sobre el proceso de adjudicación. Según una nota citada de La Diaria, se habrían adoptado “decisiones anticipadas o condicionadas” sin una “completa evaluación técnica y económica del resto de los oferentes”, y Cardama habría podido presentar una “segunda oferta mejorada” sin que existiera “información transparente” sobre cómo accedió a observaciones internas del Ministerio.

“Es necesario conocer las razones que llevaron a firmar un contrato a todas luces perjudicial para el Estado, con una garantía trucha y otra insuficiente, aplazamientos infundados y graves incumplimientos. A fondo.”, escribió Sabini en X.

Conflicto de intereses

El lunes, el senador blanco Martín Lema también propuso la creación de una comisión investigadora. Sin embargo, esta es a los efectos de “ir a fondo” frente a lo que la bancada opositora cree que es un “boicot” del oficialismo a la empresa.

Si bien parecería que, en primera instancia, ambas investigadoras apuntan a esclarecer información sobre el caso Cardama, el enfoque y la cámara en la que se llevaría a cabo difieren, como también los potenciales resultados según en qué cámara se trate.

La propuesta de la bancada nacionalista prevé que, de crearse la comisión, la investigación debería llevarse en Diputados y con apoyo de todos los partidos, según explicó Lema a Montevideo Portal el lunes.

Dicha moción cuenta con el apoyo de todos los partidos de la oposición en la Cámara baja. El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone precisó el lunes que el partido apoyará la propuesta mientras se analice “todo el proceso, desde el inicio de la compra”.

En rueda de prensa consignada por Telemundo, el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, se sumó a los dichos de Perrone, e indicó que va a dar los votos si la investigación es “integral y total, desde el principio”. En ese sentido, Salle manifestó que la política uruguaya “es opaca” al existir los contratos secretos.

En la misma línea, el colorado Felipe Schipani declaró que la bancada de su partido “no tiene ningún inconveniente con que se investigue todo el proceso”. “Lo que hemos visto hasta ahora es mucha opacidad y poca transparencia. Queremos conocer el expediente, porque hoy lo que tenemos es la versión interesada del Poder Ejecutivo”, sostuvo.

Fuentes del Partido Nacional sostuvieron en diálogo con Montevideo Portal que el Frente Amplio se sumó a la moción como una “reacción” a la propuesta de Lema. De acuerdo con esto, indicaron que el oficialismo maneja un “nerviosismo” frente a la idea de que participe la oposición en su totalidad.

Asimismo, el senador Rodrigo Blás criticó que el Frente Amplio planteó la investigadora en el Senado para “asegurarse la mayoría regimentada y circunscripta al proceso de contratación”. “Queremos que todos investiguen todo, no una extensión del relato del gobierno”, escribió el herrerista en X, y preguntó: ¿A qué le temen?

En tanto, la definición del punto de partida de la investigación y la cámara en la que se tratará será discutido en la bancada este miércoles, cabe la posibilidad de que se cree una comisión en Diputados y otra en el Senado.

Montevideo Portal se comunicó con Sabini, quien no descartó la posibilidad de tener dos comisiones, pero puntualizó que “todo lo que han dicho los blancos es a través de la prensa” y que el Frente Amplio “no fue consultado” por los representantes de oposición.

“Para conformar una comisión hay que hacer una preinvestigadora. Lo que se ha hablado en Diputados fue todo mediante la prensa y las redes sociales, hasta ahora no presentaron una solicitud formal”, indicó.

Por su parte, el senador subrayó que desde la Cámara alta “está más que claro” que el oficialismo cuenta con los votos para aprobar la comisión investigadora. Además, opinó que es pertinente tratar el tema en el Senado, ya que allí hay “protagonistas que pueden dar respuesta a estas temáticas”.

Ante la discusión de la investigadora, el senador blanco Sebastián Da Silva argumentó que, más allá de las posturas, “hay alguien que está haciendo las cosas mal”. “Si es cierto que Cardama es el villano de la soberanía uruguaya, la ministra Lazo no puede durar un segundo más en el cargo. Si no es cierto, lo que están haciendo es una jugada política”, argumentó.

Da Silva se refirió a que la “izquierda radical” le reclama al gobierno desde el carnaval que “sean más de izquierda”. “En vez de hacer cosas por el país, lo que hacen es chocar con nosotros”, opinó.

“Los que están comiendo y de fiesta con este tema son los narcos. Nuestro territorio marítimo está regalado. De esto se van a acordar y quiero que sea antes de las elecciones, así esta payasada cancelatoria con objetivos políticos les pegue un garrotazo en la cabeza”, concluyó.

