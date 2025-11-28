Locales

¿A qué hora comienza a llover este fin de semana? Esto aseguraron dos meteorólogos

Montevideo Portal

Luego de una semana con altas temperaturas, este fin de semana lloverá a partir del sábado. ¿Qué dicen los meteorólogos?

Según anunció el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en los próximos días se darán precipitaciones y tormentas “puntualmente fuertes”. Además, el organismo anunció que “descenderán las temperaturas”.

Según aseguró a Montevideo Portal el meteorólogo Nubel Cisneros, las lluvias llegarán a la capital y al este a partir de las últimas horas del próximo sábado. Además, mencionó que en el litoral y norte del país se podrán registrar lluvias desde la noche de este viernes.

Por su parte, Mario Bidegain informó que “hoy no debería haber lluvias en Montevideo”. Las precipitaciones, según explicó, llegarán después de las 17:00 horas del sábado.

