Política

“A mí no me van a amendrentar”, le dijo Mónica Ferrero a Ojeda tras el atentado

Montevideo Portal

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y senador, Andrés Ojeda, dio cuenta de lo conversado entre los líderes de oposición y el presidente Yamandú Orsi, en la tarde de este lunes 29 de setiembre a propósito del atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, ocurrido en su casa este domingo 28 de setiembre.

“Hoy, el narco ha identificado a su enemigo, y ese enemigo se llama Mónica Ferrero”, planteó en rueda de prensa. Para Ojeda, “es resorte del sistema cuidar a la persona que hoy tiene la responsabilidad de avanzar contra el narco”.

En este marco, contó que mantuvo una conversación con la líder del Ministerio Público.

“Les cuento. Hoy tuve una conversación con ella y me dijo: ‘A mí no me van a amedrentar’”, reveló.

“Nos dijeron que estaban trabajando en el operativo de seguridad de la fiscal de Corte, pero no hubo ningún anuncio de cosas puntuales que se fueran a hacer a partir de ahora”, dijo quien agradeció al presidente por la convocatoria.

Según Ojeda, el ministro les dijo que “no hay soluciones mágicas” y destacó el refuerzo de la seguridad de Ferrero como “algo positivo”.

“Así como pasa en otros países, Uruguay tiene que tratar de prevenir un fenómeno de violencia creciente vinculada con el narcotráfico que estamos viendo venir; por lo tanto, deberíamos tomar otro volumen de acciones”, afirmó.

Con respecto al pedido en conferencia de prensa por parte de Orsi de que el Parlamento avance en una ley de lavado de activos, Ojeda cuestionó que este hecho sea “central”.

“Migrar esta discusión a lo rápido o lo rápido o no que avance la ley de lavado me parece un error. No quiere decir que no precisemos una ley de lavado, pero hoy tenemos normativa antilavado; se quiere mejorar, profundizar, y está claro que sí”, dijo, y aludió a que lo que se debe discutir es “qué vamos a hacer todos los días en la calle para evitar que mueran ocho personas en 24 horas por violencia narco”.

Montevideo Portal