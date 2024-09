Locales

“A los uruguayos no nos gustan estas prácticas”: testimonio de un cliente por JetSMART

La aerolínea low cost JetSMART anunció, algunos días atrás, que su conexión aérea entre Buenos Aires y Montevideo dejaría de operar a partir de octubre. Si bien desde Cancillería la decisión fue “sorpresiva” y lamentaron este cese de operaciones, desde el Ministerio de Turismo relativizaron que se ve como “algo natural”.

La empresa alegó “que no son rentables todavía”, según dijo el canciller Omar Paganini, y el viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, acotó que el quiebre en el puente aéreo se debe a una baja demanda.

De todas formas, algunos usuarios han reclamado una “mala experiencia” con la aerolínea, según pudo saber Montevideo Portal.

En una carta que un cliente de la empresa envió a Montevideo Portal, denunció que “numerosos pasajeros” —incluido él— han sido “víctimas de prácticas que ponen en duda la seriedad y el compromiso” de JetSMART.

“En mi caso personal, compré un pasaje con varios meses de antelación. Al cabo de unas semanas, la aerolínea lo canceló sin ofrecer una solución adecuada. En un correo electrónico me brindaron dos opciones: cambiar la fecha del vuelo o solicitar un reembolso al medio de pago original. Opté por el reembolso, pero en lugar de cumplir con lo prometido, JetSMART me envió una gift card para usar en futuros vuelos con ellos, lo cual claramente no era lo acordado”, reclamó el cliente.

Según continúa el relato, “lo más frustrante” ha sido el intento de comunicación con JetSMART, ya que no recibió “respuestas satisfactorias” del chat habilitado en la página web ni del call center. Más bien lo que obtuvo fueron “obstáculos que desincentivan a los clientes a seguir reclamando”.

“En repetidas ocasiones me solicitaron información innecesaria, número de cuenta bancaria y la sucursal, algo que no debería ser requerido dado que el reembolso puede hacerse directamente al medio de pago original. Esto parece un intento de desalentar a los pasajeros para que acepten la gift card y así evitar hacerse cargo del reembolso en efectivo”, puntualizó.

A esto se le suma que la empresa no cuenta con una oficina física en Uruguay, reclamó, lo que “hace aún más complicado hacer valer” los derechos de los consumidores.

“A los uruguayos no nos gusta este tipo de prácticas. […] Es esencial que estemos advertidos sobre estas situaciones, para que podamos proteger nuestros derechos y exigir un trato justo y transparente”, reflexionó finalmente el remitente del documento.

Según indicó, elevó su queja a la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, así como también a las carteras de Turismo y Relaciones Exteriores.

