“A Milei le presentaron un plan y le gustó”: empresario detrás de presunta estafa cripto

Internacionales

Montevideo Portal

El empresario estadounidense Hayden Mark Davis, con quien se reunió el presidente argentino, Javier Milei, para discutir el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó poco después de ser promocionada por el mandatario y desató un escándalo, se refirió este lunes a la polémica.

“A Milei le presentaron un plan y le gustó el plan, porque es un tipo al que no le importa nada un carajo, por eso ha cambiado tantas cosas en Argentina”, dijo en entrevista con el programa Davey Day Trader Global.

“Creo firmemente que no es corrupto, es un ser humano increíble y creo que es la esperanza y el faro de toda Latinoamérica”, agregó.

El empresario dijo que Milei “está teniendo una presión política” al decir que no sabe quién es Davis. “Decir eso es una estupidez porque él literalmente subió una foto conmigo”, comentó.

“No creo que él me haya cagado, sino que gente cercana a él me cagó. Creo que no era consciente de cómo esto iba a afectar en el momento, y cuando todo salió mal”, su equipo “no tenía idea de qué hacer”, sostuvo.

Davey Day Trader Presented by @krakenfx - February 17, 2025https://t.co/R5bhTtquXe — Barstool Sports (@barstoolsports) February 17, 2025

En otra entrevista, Davis se autodefinió como “asesor” del presidente argentino.

“Soy, efectivamente, asesor de Javier Milei. Estoy trabajando con él y su equipo en toquenizaciones más grandes y cosas geniales para Argentina”, dijo Davis en un video publicado el sábado a través de la empresa Kelsier Ventures, de la que es titular.

El joven empresario reconoció además su vinculación con el proyecto y admitió que es quien se encuentra en posesión de al menos parte del dinero invertido en $LIBRA.

Sobre estos fondos, dijo que le incomoda la posibilidad de transferirlos al entorno del presidente argentino y se ofreció a reinvertir unos 100 millones de dólares en la criptomoneda.

Desde la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) desmintieron que Davis sea un asesor de Milei y señalaron que no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino.

Davis brindó el domingo declaraciones al youtuber estadounidense especializado en criptomonedas Stephen Findeisen, y afirmó que “Milei no ganó plata con esto” y que $LIBRA iba a ser un “experimento”.

“No sé por qué borró la publicación. Asumo que entró en pánico por la presión política”, señaló el empresario sobre la decisión de Milei de eliminar la publicación en X donde promocionó, el viernes, el lanzamiento de $LIBRA.

Además, describió la decisión del presidente como “abrupta” y tomada “sin previo aviso” y acusó que la eliminación de la publicación “contradijo directamente las garantías previas”.

“Soy absolutamente la víctima de esta situación. No voy a sacar provecho financiero”, agregó Davis, que dijo estar esperando respuestas y un “plan real y concreto” del gobierno argentino para solventar la situación, que dejó a decenas de miles de inversores damnificados.

La firma Kelsier Ventures, más allá de presentarse en sus redes y sitio web como una compañía de inversión cripto, no brinda información sobre su plantilla, asociados o sobre el propio Davis, quien sin embargo se ha manifestado públicamente a través de las redes sociales de la compañía.

Según el propio Davis, su rol en el proyecto era brindar la infraestructura tecnológica a la divisa digital el día del lanzamiento y “asegurar liquidez para el proyecto y mantener control sobre los fondos y los costos asociados”.

En las pocas horas que duraron las publicaciones de Milei sobre $LIBRA en sus redes sociales, la demanda se disparó, su precio se infló, movió millones en transacciones y, antes de desplomarse, los inversores iniciales comenzaron a retirar ganancias de 87,4 millones de dólares.

Con información de EFE

Montevideo Portal