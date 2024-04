Política

“A Cabildo no le dieron ni al portero del Ministerio del Interior”, criticó Irene Moreira

A meses de las elecciones internas, que definirán los candidatos a la Presidencia para las votaciones de octubre, Cabildo Abierto (CA), cuyo candidato será Guido Manini Ríos, recorre diferentes localidades del país. En el marco de un acto en el barrio Piedras Blancas, de Montevideo, la senadora cabildante Irene Moreira criticó al gobierno por su gestión en materia de seguridad y el rol que le otorgó a los dirigentes de CA en este tema, en comparación con los otros partidos políticos que integran la coalición multicolor.

“De eso de que se acabó el recreo, vaya si falta: ¿por qué? Porque este hombre —señala a Manini Ríos—, que realmente va a hacer que se termine el recreo, está acá”, consignó Telemundo. “Lamentablemente, como se dice comúnmente, a CA no le dieron ni al portero en el Ministerio del Interior”, agregó la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Por su parte, Manini Ríos también insistió en que “el recreo no se acabó”, ya que continúan sucediendo “cosas inaceptables”. En esta línea, recordó las propuestas que los cabildantes enviaron a los ministros del Interior que hubo durante el mandato de Luis Lacalle Pou.

“Lamentablemente, por un tema de política, se decidió que CA no tuviera el poder de decisión en materia de seguridad pública; y más allá de nuestras propuestas, no pudimos avanzar más. Ahora, queremos insistir con nuestras propuestas y precisamos tener la fuerza necesaria, ya no para pedir cambios, sino para exigir los que la sociedad se merece”, expresó el senador cabildante.