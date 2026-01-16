Locales

“100% evitable”: Seguridad Acuática alerta sobre la cantidad de ahogamientos en niños

La Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (MISA) mostró “preocupación” por la cantidad de ahogamientos en niños menores de 5 años En lo que va del 2026. En un comunicado, la organización recordó que los cinco casos registrados desde el 12 de enero —uno de ellos fue fatal— “ocurrieron en piscinas”.

“Es necesario dimensionar el riesgo de los ahogamientos no fatales”, insistió la MISA. La organización recordó que este tipo de casos “requieren, con frecuencia, internación en CTI y pueden dejar secuelas severas”, así como también que “el ahogamiento es 100% evitable”.

Ante esta situación, la MISA divulgó recomendaciones para “extremar las medidas de prevención y cuidado, especialmente en el hogar e instalaciones acuáticas sin supervisión de guardavidas”.

A continuación, las sugerencias de la organización que integran el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría Nacional del Deporte, la Armada Nacional, la Dirección Nacional de Bomberos, la Secretaría de Deporte de la Intendencia de Montevideo, la Asociación Nacional de Guardavidas, la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales, el Comité de Lesiones no Intencionales de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República:

— Supervisión atenta, capaz y permanente a cargo de una persona adulta.

— En el agua, los niños deben estar al alcance del brazo.

— Si el niño se pierde, buscarlo primero en el agua.

— Restringir mediante vallado y portón de seguridad el acceso a piscinas u otros cuerpos de agua.

— Vaciar piscinas pequeñas o recipientes con agua.

— El chaleco salvavidas es un elemento de seguridad que no sustituye la supervisión. Debe estar homologado y ser adecuado para el tamaño del niño.

— Alitas, panchos o aros inflables no son elementos de seguridad.

— Bañarse exclusivamente en zonas o instalaciones acuáticas en las que haya servicio de guardavidas y respetar las señalizaciones.

— En caso de emergencia, siempre solicitar ayuda a los profesionales (guardavidas o 511). Evite ponerse en riesgo.

— Iniciar inmediatamente el Soporte Vital Básico, si es posible retirar al niño del agua con seguridad.

— Los niños son siempre vulnerables frente al ahogamiento, aun sabiendo nadar.

Tal como informáramos, el pasado 6 de enero una niña de tres años murió ahogada luego de que se cayera a una piscina en la ciudad de Trinidad (Flores).

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes médicas, la menor estaba en la casa cuando se cayó al agua. Tras algunos minutos, fue sacada de la piscina y llegó a ser trasladada a un centro asistencial.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos que se realizaron, la víctima falleció inmediatamente después de ser internada.

Familiares de la fallecida declararon que se trató de un accidente doméstico y reconocieron que la menor se encontraba sin supervisión cuando cayó al agua.