dLocal: cómo les fue a las acciones tras presentación de resultados del tercer trimestre

Las acciones del unicornio uruguayo dLocal subieron este jueves en Wall Street y llevaban al inicio de la tarde de Uruguay un avance del 15% en la jornada, luego de que la empresa presentara este miércoles sus resultados del tercer trimestre de 2024.

Las acciones cotizaban en US$ 10,48 sobre las 14:00, lo que implicó un salto desde el entorno de los US$9 en que se habían ubicado sobre el cierre del miércoles, momentos antes de que la empresa presentara sus últimos resultados.

En la apertura del mercado de este jueves, tras avances registrados en el post cierre del miércoles, las acciones llegaron a cotizar arriba de las US$ 11.

En un comunicado publicado en su sitio web, la empresa destacó que el volumen total de pagos (TPV por sus siglas en inglés) alcanzó la cifra récord de US$ 6.500 millones en el tercer trimestre, un 41% más que los US$ 4.600 millones del tercer trimestre de 2023 y un 8% más que los US$ 6.000 millones del segundo trimestre de 2024.

Los ingresos ascendieron a US$ 185,8 millones, un 13 % más año tras año en comparación con los US$ 163,9 millones del tercer trimestre de 2023 y un 8 % más en comparación con los US$ 171,3 millones del segundo trimestre de 2024. “Este aumento intertrimestral fue impulsado principalmente por el desempeño en Argentina y Egipto, así como por los resultados positivos” en otros países de América Latina, África y Asia, sostuvo dLocal.

“Si bien continuamos invirtiendo en tecnología y operaciones para el crecimiento futuro, observamos en el tercer trimestre un nivel récord de US$78 millones en ganancias brutas”, señaló también el comunicado.

La empresa también apuntó que su negocio transfronterizo alcanzó por primera vez los US$3.000 millones trimestrales en flujos.