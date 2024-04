Vida y negocios en Uruguay de los argentinos que están entre los más ricos del mundo

Noticias

La revista Forbes divulgó esta semana su ranking anual de las personas más ricas del mundo, para ingresar al cual se debe contar con al menos US$ 1.000 millones. En la lista se encuentran los uruguayos fundadores de la tecnológica dLocal, Sergio Fogel y Andrés Bzurovski, pero también hay otros empresarios que tienen fuertes vínculos con Uruguay.

Se trata de un conjunto de empresarios argentinos, que han elegido Uruguay para vivir y también para hacer negocios. El ranking presenta seis multimillonarios nacidos en el país vecino, y cuatro de ellos han desarrollado un fuerte vínculo con Uruguay.

Uno es Marcos Galperin, fundador y CEO de MercadoLibre, empresa líder de comercio electrónico en la región. En el ranking de Forbes se ubica en el puesto 453 con una fortuna estimada en US$ 6.300 millones.

Galperin reside en Montevideo. En su caso, su vida en Uruguay fue en dos etapas. Primero entre 2002 y 2015, ya que volvió a Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri, con quien en más de una ocasión ha mostrado vínculos de cercanía y confianza política. Luego, con el retorno del peronismo al poder, Galperin volvió a fines de 2019 instalarse a Uruguay con su familia.

“En Uruguay veo como una especie de estabilidad que es muy importante. De hecho, cuando a fin de 2019 decidimos volver, estaba también la opción de Chile. Y en Chile ya se veía una inestabilidad importante”, dijo Galperin en noviembre de 2022, durante una charla que brindó junto a Laura Raffo y que fue organizada por el Centro de Estudios Metropolitano (Cemet).

Tanto él como otros integrantes de la cúpula de MercadoLibre se han trasladado a Uruguay. Además de ser la base de su vida laboral, Galperin en Uruguay también ha participado como uno de los empresarios que han aportado para el crecimiento del centro educativo Impulso, en Casavalle.

Alejandro Bulgheroni

Dueño de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni, es otro de los empresarios argentinos que está entre los hombres más ricos del mundo y que también ha forjado vínculos de arraigo e inversiones en Uruguay. Según el ranking de Forbes, tiene una fortuna de 4.900 millones y se ubica en el puesto 624 de la revista.

La empresa del rubro energético controla Cerro Dragón, el yacimiento petrolífero más grande de Argentina, con una extensión total de 3.500 kilómetros cuadrados y más de 3.200 pozos productores de gas y petróleo.

En Uruguay, Bulgheroni es dueño de la Bodega Garzón y un megatambo ubicado en Durazno, llamado Estancias del Lago, que por día produce más de medio millón de litros de leche.

El empresario tiene además una chacra en la zona de Manantiales.

En junio de 2021, el empresario fue entrevistado por el diario El País, donde habló de modo genérico sobre sus inversiones en Uruguay.

“Tengo muchas inversiones en Uruguay y estamos muy satisfechos de todas las que hemos hecho. Yo creo que estamos dispuestos a hacer nuevas inversiones. El asunto es tener un buen negocio, un negocio rentable, que es difícil porque hay mucha competencia. Estas cosas tienen que suceder. Yo espero que Uruguay permita que se hagan más negocios”, dijo en esa oportunidad.

Eduardo Eurnekian

El dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian, también es otro de los seis argentinos más ricos que ha desarrollado sus negocios en Uruguay.

De acuerdo con Forbes, Eurnekian tiene una fortuna de US$ 3.000 millones, lo que lo ubica en el puesto 1.104 del ranking.

El grupo empresarial, que opera 53 aeropuertos en seis países, es dueño de Aeropuertos Uruguay, desde 2003 tiene a cargo el Aeropuerto de Carrasco y el de Laguna del Sauce. Pero, además, en 2021, también ha obtenido la concesión de seis aeropuertos en el interior: los de Carmelo, Durazno, Rivera, Salto, Paysandú y Melo.

El nuevo aeropuerto de Carmelo fue inaugurado en diciembre de 2022, tras obras por unos US$ 10,5 millones. El de Rivera, que es binacional, implicó US$ 13 millones y el de Salto unos US$ 12 millones. Por su parte, en Paysandú y Melo está previsto invertir en el entorno de US$ 10 millones en cada uno.

Eduardo Constantini

El desarrollador inmobiliario Eduardo Constantini también integra el ranking de las personas más ricas del mundo. Con una fortuna valuada en 1.400 millones, se ubica en el lugar 2.152 de la lista elaborada por la revista de negocios.

Constantini, que durante el verano suele instalarse en la zona de José Ignacio, ha desarrollado distintos negocios en Uruguay. El empresario fue el impulsor del puente de la Laguna Garzón, que costó US$10 millones. De esos, US$ 8 millones los puso el empresario. En la zona, a 20 kilómetros de la laguna, levantó el complejo Las Garzas, un barrio privado de 200 hectáreas divididas en 336 lotes, y su familia tiene otros proyectos en carpeta.

“Nosotros tenemos el 20% de los terrenos que hay desde la Laguna Garzón hasta la de Rocha. Son 500 lotes de los que vendimos 130 antes del puente, y con gente que ni había visitado el lugar. Nuestra intención es que ahora las intendencias presionen a los otros desarrolladores de la zona para que contribuyan en la construcción del asfalto. Es gente a la que no le falta dinero”, dijo en 2016 durante una entrevista con el diario Clarín.

Además, en José Ignacio, plantea la construcción de una vivienda sobre las rocas del balneario, que lo ha enfrentado con vecinos de la zona.

Según informó en 2022 el semanario Búsqueda, por entonces su familia buscaba obtener los títulos de propiedad definitivos de un terreno de 268 hectáreas ubicado próximo al Cabo Polonio, en un negocio que también tiene como inversor al senador y empresario Juan Sartori.

Los otros dos argentinos que integran el ranking de Forbes son Paolo Rocca, del Grupo Techint, con una fortuna valuada en US$ 5.900 millones, y Gregorio Pérez Companc, con un patrimonio estimado de US$ 4.900 millones.

