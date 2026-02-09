Un viajecito: más de 1.000 aviones privados se desplazaron solo por el Super Bowl

La final del fútbol americano es uno de los principales eventos que cada año se repite en Estados Unidos.
El Super Bowl congrega a fanáticos del deporte pero también a todo tipo de personalidades, desde artistas a hombres de negocios que asisten para una experiencia más allá de lo que ocurre dentro del campo de juego.
En el caso de la final de este año, según reportes de medios locales, al menos unos 1.000 aviones privados se trasladaron hasta la zona de California donde tuvo lugar la final.
Además de los costos operativos estándar, cada uno de estos aviones pagará una tarifa especial por evento de entre US$ 3.000 y US$40.000 solo por el estacionamiento.
Por su parte, según reportó el sitio Business Insider, unos 95 jets privados despegaron desde la zona en el lapso de las dos horas posteriores a la finalización del encuentro.
More than 1,000 private jets will travel to the Super Bowl this year. In addition to the standard operating costs, each of these planes will pay a $3,000 to $40,000 special event fee just to park.pic.twitter.com/urkOokpdEF— Joe Pompliano (@JoePompliano) February 8, 2026
