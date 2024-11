UTE inauguró su primer parque solar de gran porte: qué tamaño tiene y cómo se une a la red

Empresas

Montevideo Portal

La empresa UTE inauguró su primera planta de gran porte de generación solar fotovoltaica. Esta nueva infraestructura generará alrededor de 47 GWh de energía eléctrica durante el primer año de funcionamiento, lo que permitirá abastecer en promedio a 15.000 hogares, informó el ente en un comunicado.

El Parque Fotovoltaico con más de 66.000 panales solares está en un área lindera a la Central Térmica Punta del Tigre de la localidad de Colonia Wilson, en el departamento de San José. Está sobre un área de 42 hectáreas con 1.700 metros de caminería interna.

El proyecto tuvo como objetivo el montaje de una planta de generación solar fotovoltaica cuya potencia instalada es de 30 MWp.

Según indicó la empresa, la inversión estuvo en el entorno de los US$ 27 millones. Del total del dinero, unos US$ 15 millones fueron destinados al suministro de perfiles metálicos y paneles de 450 W y 455 W; unos US$ 9 millones para la ejecución de la obra electromecánica, y otros US$ 3 millones para la obra civil.

“La obra incluyó 20.552 pilotes metálicos que sirvieron como soporte para el armado de las 1.228 estructuras metálicas, donde se apoyan los paneles solares. Cada mesa contiene 54 paneles de potencia unitaria 450-455 W, lo que totaliza unos 66.312 módulos instalados”, señaló UTE.

La obra comenzó en agosto de 2022 y finalizó en agosto de este año. Por su parte, la Administración del Mercado Eléctrico otorgó el 27 de setiembre la autorización para la conexión al Sistema Interconectado Nacional, al tiempo que el 8 de octubre fue recibida la habilitación del Ministerio de Ambiente.

“La energía generada por los paneles solares en corriente continua y baja tensión es transformada en corriente alterna mediante 114 Inversores de Cadena y elevada a media tensión a través de seis Centros de Transformación (CDT) distribuidos en el Parque, que alimentan el Edificio de Control. Esta energía es inyectada a la red de 150 kV a través de la Estación de Transmisión de Punta del Tigre. Además, se destaca la instalación de tres estaciones meteorológicas para el control y monitoreo de las condiciones climáticas”, explicó UTE en su comunicado.

El segundo

Emaldi anunció que ya está encaminado el proyecto para un segundo parque fotovoltaico, también en Punta del Tigre. La inversión en este caso será de US$ 20 millones. Según dijo la jerarca, las obras para su construcción ya están adjudicadas a un consorcio.

A principio de diciembre, UTE realizará una emisión de obligaciones negociables para inversores minoristas, en busca de financiar este segundo parque.

