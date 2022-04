Twitter acepta oferta de compra de Musk por 44.000 millones de dólares

Elon Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares, informó este lunes la red social, tras un acuerdo que valora cada acción de la firma en 54,20 dólares.

El hombre más rico del mundo, fundador de Tesla y SpaceX, se convierte así en el propietario de la plataforma a la que considera como "la plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad", según el texto del anuncio.

Previo a confirmarse la noticia, se suspendió la cotización de las acciones de Twitter en Wall Street hasta que hubiera novedades, que se concretaron minutos después. Los papeles estaban entonces más de 5,5% sobre el valor de cierre del viernes.

Esta operación es un viraje dramático luego de que Twitter anunciara hace diez días que preparaba una maniobra conocida como "píldora envenenada" para dificultar la oferta de adquisición (OPA) hostil de Musk.

Antes del anuncio, Musk tuiteó: "Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que libertad de expresión significa".

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means