Tras la movida de Tesla, Ford baja el precio de SUV eléctrico Mustang Mach-E

Ford Motor resolvió este lunes una baja de precio de su SUV eléctrico Mustang Mach-E, como respuesta a lo hecho por Tesla que hace algunas semanas atrás anunció una rebaja de hasta 20% en los precios de sus vehículos eléctricos a nivel mundial.

Según informó Reuters, el nuevo valor del SUV eléctrico Mustang Mach-E se ubicará en US$ 5.900 y la empresa anunció también que estaba aumentando “significativamente” la producción de ese modelo.

El presidente ejecutivo de Ford, Jim Farley, escribió en su cuenta de Twitter: “En Ford queremos que los vehículos eléctricos sean más accesibles, por lo que estamos aumentando la producción de Mustnag Mach E y reduciendo los precios en toda la línea Mach-E. El escalado acortará los tiempos de espera de los clientes. Y con una mayor producción, estamos reduciendo costos, los que nos permite compartir estos ahorros con los clientes”.

Ford ya había planeado aumentar la producción de Mach-E este año a 130,000 vehículos de 78,000 en 2022, y dijo en noviembre que estaba acelerando la producción de Mustang Mach-E y apuntando a una tasa de producción anual global de 270,000 para fines de 2023. Ford construye el Mach -E en México y China.

Según comunicaron desde la compañía, se encuentran bajando los precios hasta en un 8% en varias versiones del Mach-E. Además, informaron que también están bajando el precio de la batería de autonomía extendida y en ese caso la rebaja sería aproximadamente de un 19%. Los modelos de menor precio también modificarán sus precios, con recortes de entre 600 y 900 dólares.

"Ford acaba de reducir los precios de los vehículos eléctricos Mustang en respuesta a la reducción de precios de Tesla. La mini guerra de precios está a punto de comenzar con los vehículos eléctricos en los EE. UU. con el disparo de Tesla en los recortes de precios", dijo Dan Ives, analista de Wedbush Securities, en Twitter.

At @Ford, we want to make EVs more accessible, so we’re increasing #MustangMachE production & reducing prices across the Mach-E lineup. Scaling will shorten customer wait times. And with higher production, we’re reducing costs, which allows us share these savings with customers.