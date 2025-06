Negocios y Tendencias

The World’s 50 Best Restaurants anuncia su lista de 2025

Por The New York Times

Por The New York Times | Julia Moskin

Restaurants

Awards, Decorations and Honors

World's 50 Best Restaurants

Cooking and Cookbooks

Perú, España, México y Dinamarca ocupan los primeros cinco lugares de la lista.

Los galardonados de la edición 2025 de los premios más influyentes del mundo en el sector restaurantero, la lista World’s 50 Best, se anunciaron anoche en una ceremonia celebrada en Turín, Italia.

Maido se convirtió en el segundo restaurante de Lima en alcanzar el primer puesto. Asador Extebarri, de la región vasca de España, mantuvo su puesto en el n.o 2. Quintonil, en Ciudad de México, DiverXO, en Madrid, y Alchemist, en Copenhague, completaron los cinco primeros puestos.

“Hablamos mucho de la sostenibilidad del medioambiente, pero rara vez hablamos de la sostenibilidad humana”, dijo Mitsuhura Tsumura, chef de Maido, quien ha contribuido a redefinir la centenaria tradición culinaria japonesa-peruana para un público moderno de alta cocina. “Creo que esta industria puede ser un ejemplo de cómo podemos unir a la gente con el poder de la comida”.

En general, la lista siguió reconociendo a los restaurantes ajenos a la tradición europea de la alta cocina, con presentaciones innovadoras, sabores experimentales e ingredientes hiperlocales.

El restaurante estadounidense mejor clasificado fue Atomix, que alcanzó el n.o 6 en 2024, pero que este año ocupa el duodécimo lugar y que el lunes fue galardonado con un premio James Beard a la hospitalidad sobresaliente.

Entre los restaurantes estadounidenses de la lista “ampliada” de 100 se encontraban Single Thread de Healdsburg, California (80), Le Bernardin (90) y César (98) de Manhattan, y Atelier Crenn de San Francisco (96). Cosme en Nueva York y Smyth en Chicago salieron de la lista.

Potong, de Bangkok, entró en la lista en el número 13; su chef, Pichaya Soontornyanakij, recibió el controvertido premio a “mejor chef femenina del mundo”.

La lista ha sido criticada desde que se publicó por primera vez en 2002 en Restaurant, una pequeña revista del sector en Inglaterra. A diferencia de las listas de las que informan publicaciones como The New York Times y Le Monde, o que inspecciona anónimamente una entidad independiente como la Guía Michelin, la lista de World’s 50 Best permite a sus 1100 votantes aceptar comidas gratuitas y otros beneficios. Se supone que los votantes deben permanecer en el anonimato, pero muchos de los “expertos gastronómicos” son cocineros, escritores gastronómicos y profesionales de las relaciones públicas muy conocidos en el mundo de la gastronomía.

No obstante, la lista se ha convertido en una herramienta popular para los turistas gastronómicos. Su rápido crecimiento también ha dado lugar a listas derivadas para Asia, Latinoamérica, Medio Oriente y, más recientemente, Norteamérica.

Luego de que El Bulli en España (ahora cerrado) y Noma, en Copenhague, ocuparan el primer puesto múltiples veces, en 2019 se promulgó una nueva norma: todos los restaurantes que alcanzan el primer puesto de la lista dejan de ser elegibles para futuros premios. Se les traslada a una lista de “Los mejores de los mejores”, donde permanecen para siempre. En Estados Unidos, eso incluye a Eleven Madison Park, en Manhattan, y The French Laundry, en el valle de Napa. La lista, en orden inverso:

50. Jan, Sudáfrica

49. Kol, Londres

48. Celele, Cartagena, Colombia

47. Vyn, Simrishamn, Suecia

46. Rosetta, Ciudad de México

45 L’ Arpège, París

44 La Cime, Osaka, Japón

43. Uliassi, Senigallia, Italia

42. Belcanto, Lisboa

41. Kadeau, Copenhague

40. Septime, París

39. Mayta, Lima

38. Frantzén, Estocolmo

37. Orfali Hnos., Dubái

36. Florilege, Tokio

35. Nusara, Bangkok

34. Enigma, Barcelona (Adrià), España

33. Steirerecke, Viena

32. Piazza Duomo, Alba, Italia

31. Le Calandre, Padua, Italia

30. Le Du, Bangkok

29. Mingles, Seúl

28. Lasai, Río de Janeiro, Brasil

27. Trèsind Studio, Dubái

26. Merito, Lima

25. Odette, Singapur

24. Elkano, Gaitara, España

23. Borago, Santiago de Chile

22. Sühring, Bangkok

21. Narisawa, Tokio

20. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico, Italia

19. The Chairman, Hong Kong

18. Reale, Castel del Sangro, Italia

17. Sorn, Bangkok

16. Lido 84, lago de Garda, Italia

15. Ikoyi, Londres

14. Plenitud, París

13. Potong, Bangkok

12. Atomix, Nueva York

11. Wing, Hong Kong

10. Don Julio, Buenos Aires

9. Kjolle, Lima

8. Table by Bruno Verjus, París

7. Sézanne, Tokio

6. Gaggan, Bangkok

5. Alchemist, Copenhague

4. DiverXO, Madrid

3. Quintonil, Ciudad de México

2. Asador Extebarri, Atxondo, España

1. Maido, Lima

Julia Moskin

es una reportera del Times que cubre todo lo relacionado con restaurantes, chefs, alimentos y cocina.