Empresas

The Electric Factory fue elegida la mejor agencia boutique del año en New York Festivals

Montevideo Portal

La empresa uruguaya The Electric Factory fue galardonada como "la mejor agencia boutique del año" en New York Festivals por su campaña para Toyota, titulada The Harmony Project: thehyproyect.com.

La agencia ganó dos medallas de oro, en las categorías "Audio/Radio: productos y servicios" y "Audio/Radio: mejor uso", y una plateada en el rubro "Impacto mundial positivo: servicio público".

Juan Ciapessoni, cofundador de The Electric Factory, dijo a Montevideo Portal que el premio a mejor agencia boutique del año lo obtuvieron por los puntos obtenidos por los premios ganados en el festival de Nueva York, “que es uno de los principales festivales del mundo”.

En el marco de este proyecto, Toyota Uruguay y The Electric Factory desarrollaron una alerta acústica para peatones en vehículos eléctricos e híbridos que además beneficia el crecimiento de la vegetación a través de frecuencias.

Toyota Uruguay y The Electric Factory habían sido finalistas en Cannes en la categoría "Innovación/Innovación aplicada" debido a un proyecto en conjunto que presentaron.

Montevideo Portal