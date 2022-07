Starlink Maritime, de SpaceX, permite conectarse a internet desde las aguas más remotas

Las personas que siempre quisieron trabajar desde un yate, pero no podían hacerlo por el retraso en la conexión de internet, están de suerte.

Starlink, el servicio de Internet satelital de SpaceX de Elon Musk, está disponible para barcos, según anunció la compañía.

Starlink Maritime allows you to connect from some of the most remote waters in the world ? https://t.co/Qa48wiYN5f pic.twitter.com/Vd3Bli6id2

Starlink Maritime cuesta 5.000 dólares por mes, más una tarifa inicial de 10.000 adicionales que cubre dos antenas parabólicas de alto rendimiento. En esta línea, la empresa promete ofrecer velocidades de descarga de 350 Mbps. El internet regular de Starlink cuesta 110 dólares por mes más el 599 dólares para el hardware necesario.

Asimismo, Elon Musk destacó a través de un tuit la importancia del par especial de terminales y dijo que son "importantes para mantener la conexión en mares agitados y tormentas fuertes".

La compañía dice que Starlink Maritime puede soportar condiciones climáticas extremas y puede usarse "desde buques mercantes hasta plataformas petroleras y yates premium". También que el servicio ha sido utilizado para filmar aterrizajes de cohetes SpaceX en el mar.

In addition to withstanding extreme cold, heat, hail, sleet, heavy rain, and gale force winds, Starlink is rugged enough to withstand rocket landings. Here’s live video captured on a SpaceX droneship at sea with and without Starlink pic.twitter.com/EKhLrjLhlq