SpaceX superó a Amazon en bolsa y ya vale casi 3 billones de dólares

Empresas

Solo tres días después de su debut en la bolsa de Nueva York, SpaceX ya superó a Amazon en valor de mercado. Este martes, la empresa aeroespacial de Elon Musk trepó un 13 % tras la apertura de Wall Street y alcanzó una capitalización bursátil —es decir, lo que vale la empresa según el precio de sus acciones— cercana a los 2,87 billones de dólares, por encima de los aproximadamente 2,65 billones de la compañía de Jeff Bezos.

Con esa cifra, SpaceX quedó por detrás de apenas cuatro empresas estadounidenses: Nvidia (5,09 billones), Alphabet —la matriz de Google— (4,46 billones), Apple (4,34 billones) y Microsoft (2,92 billones). En algunos momentos de la sesión, incluso superó a Microsoft al llegar a una valoración de 2,94 billones, aunque luego volvió a quedar levemente por debajo. El ascenso viene acelerado desde el viernes, cuando SpaceX protagonizó la mayor salida a bolsa de la historia.

El lunes, su primera sesión completa en el mercado cerró con un avance del 20 %. En apenas tres jornadas, la empresa pasó de ser una recién llegada a Wall Street a ubicarse entre las cinco compañías más valiosas de Estados Unidos. El mismo martes llegó otra novedad: SpaceX anunció la compra de Anysphere, la empresa detrás de Cursor, un popular asistente de programación basado en inteligencia artificial (la tecnología que está detrás de herramientas como ChatGPT).

El acuerdo se cerraría por unos 60.000 millones de dólares en acciones de SpaceX, según un documento presentado ante la SEC, y se espera que la operación se concrete durante el tercer trimestre de 2026. La movida deja en claro que SpaceX no se presenta únicamente como una empresa de cohetes y satélites: también apuesta fuerte por la inteligencia artificial como parte central de su negocio.

Sobre el entusiasmo bursátil, las opiniones están divididas. Algunos expertos señalan que los inversores están apostando por el potencial de largo plazo de SpaceX en lo que consideran la próxima gran revolución tecnológica e industrial. Otros, sin embargo, advierten que el precio de las acciones ya refleja expectativas muy elevadas, lo que implica que cualquier tropiezo podría tener un impacto importante en su cotización.