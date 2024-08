Sociedad entre TCC, NuevoSiglo y Montecable recibe nueva licencia de telecomunicaciones

Empresas

Montevideo Portal

El Poder Ejecutivo otorgó una licencia clase C a Unired Digital, una sociedad integrada por TCC, NuevoSiglo y Montecable, para “la instalación en el ámbito del departamento de Montevideo, de enlaces, medios y sistemas de telecomunicaciones para su provisión o arriendo a licenciatarios de servicios de telecomunicaciones”.

La resolución está fechada el 5 de agosto y fue firmada por el presidente Luis Lacalle Pou tras una recomendación de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.

En su parte expositiva, el texto señala que la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) informó que “la solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos para la obtención de la licencia de acuerdo a lo establecido”.

Según dijo a Montevideo Portal el director de la Ursec por el Frente Amplio, Pablo Siris, Unired es la empresa a través de la cual el consorcio de los cableoperadores va a tender la fibra óptica para hacer la denominada última milla.

Siris puntualizó que, cuando este expediente pasó por la Ursec, él votó en contra “en el entendido que el monopolio de Antel seguía vigente para las redes fijas de telecomunicaciones”.

“La empresa la necesitan para poder hacer el tendido de la última milla. Pero para el servicio de datos es que van a usar Antel. Entonces, ellos no le venderían nada a Antel, sino que sería una empresa que ellos necesitan que los sirva a sí mismos”, explicó el director frenteamplista.

El jerarca en representación de la oposición señaló que el nuevo consorcio de cableoperadores ya tiene una licencia Clase B, que es la que habilita el servicio de transmisión de datos, al tiempo que Equital —una sociedad anterior de TCC, NuevoSiglo y Montecable— tiene el permiso para hacer el tendido de cable coaxial.

“Como esto no es cable coaxial, necesitarían o bien pedir una licencia clase C para Equital, cosa que no tiene mucho sentido porque los obliga a mantener ese tendido de cable coaxial, que supongo que irán a desmontar luego. Entonces, para poder tener esa licencia clase C necesitan formar una empresa que sea la que instale esas infraestructuras de tendido de canalización de fibra óptica y la conexión doméstica de la fibra. Pero eso sería desde los nodos de Antel hasta los domicilios de las personas. No es para tender infraestructuras de mayor envergadura”, finalizó.

Montevideo Portal